El apasionado momento que vivieron Alex Caniggia y Mélody Luz con una sorpresa especial

“Tengo a una persona muy especial que vino a visitarme hoy en este programón. ¡Vino la ‘súper mamu’!”, dijo entusiasmado Alex, que espera junto a Mélody un varón.

“¡Miren cómo está la pancita de la ‘súper mamu’!”, sumó con su particular estilo, y terminó la especial visita con un chape súper apasionado. "“¡Soy un semental!”, cerró El Emperador.

Embed

Melody Luz y su picante aclaración a los periodistas tras anunciar su embrazo

La bailarina Melody Luz dejó varias historias picantes en Instagram tras anunciar su primer embarazo y dejó en claro que no dará notas sin dinero a cambio.

"Para los que querían lucrar con la primicia. Acá tenés la primicia", lanzó la ex El hotel de los famosos. Y agregó: "No se gasten en buscar notas en las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente la mamu".

Embed

Y en un video, siguió contra los periodistas: "Ya la panza no se puede ocultar. Estábamos esperando comunicarlo nosotros porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo, cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno, pero les re cabio".