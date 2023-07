El apoyo de Barby Franco a Fernando Burlando tras su drástica decisión en la política

respuesta barby franco ig.jpg

"En ese contexto, el momento político y social exige un alto grado de responsabilidad y compromiso que de mi parte están al 100%, como ha quedado demostrado en mis acciones y en el fuerte respaldo recibido y expresado en las encuestas y sondeos de opinión sobre mi candidatura. Pero aún así, las condiciones de consenso y armonía necesarias no están dadas. Lo veo diariamente en ese escenario que alguna vez denominé estanque de pirañas, donde se ataca y se muerde por un cargo y no por la prevalencia de las ideas y los proyectos que aporten soluciones a los reclamos de la gente", agregó.

"Decidí entonces, como alguna vez dijo un gran patriota, desensillar hasta que aclare. Vamos a prepararnos en estos dos años que vienen, vamos a mejorar, a pulir a hacer lo que haya que hacer para que nuestros proyectos sean verdaderas herramientas de transformación y alternativa válida a las Politicas del Fracaso. Vamos a pensar en mejorar esos proyectos de leyes necesarias para salir del estancamiento y la desilusión de la gente hacia la política. En un país en el que nadie renuncia, en el que todos se aferran al cargo que les permita incrementar su patrimonio, nosotros decimos que sin consensos y voluntad de cambio, todo se reduce a más de lo mismo. Y no somos más de lo mismo", detalló.

"Agradezco profundamente el apoyo recibido, el compromiso, la voluntad y la convicción para seguir acompañándonos en este camino hacia una transformación en serio. Me queda la tranquilidad de conciencia de haberlo intentado vi la falta de preparación de los candidatos y eso me dijo que este no es el momento, que ya el país no admite más improvisación. Gracias, fundamentalmente a quienes motivaron mi decisión de involucrarme en la política con el fin de dejarles un mundo mejor: mis amores Mery, Delfi, Sarah y Barby", cerró el posteo de Burlando.

La profunda reflexión de Barby Franco al posar desnuda para unas fotos: "Es en..."

La vida de una persona cambia radicalmente cuando se convierte en padre o madre, sobre todo la de una mujer. Barby Franco, quien tiene una hija con Fernando Burlando, Sarah, se ha referido en algunas oportunidades a los cambios de su cuerpo durante y después del embarazo. Y esta vez no fue la excepción e hizo una profunda reflexión al respecto.

“Te amo cuerpo, en todas tus formas. Y cuando digo en todas, es en todas”, escribió la modelo sobre unas fotos que se sacó tras terminar un desfile.

Barby ya había hablado sobre su cuerpo otras veces. En unas fotos de Instagram en donde mostraba el antes y después de su embarazo había escrito: “De todas forma me amo. ¡¡¡Me admiro!!! Soy real. Mujeres: somos increíbles”.

También, en otra publicación, la modelo había expuesto la cicatriz de la cesárea del parto. “La marca que marcó mi vida”, posteó la influencer que busca mostrarse tal cual es.

