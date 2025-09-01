El ataque de furia de La Tora contra su ex horas después de su escandalosa separación

La confirmación de la separación llegó a través de Pepe Ochoa en la cuenta oficial de LAM (América TV), donde informó: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. Según precisó, la decisión habría sido de Lucila, quien optó por priorizar su carrera frente a los desencontrados tiempos que compartía con su pareja.

No es la primera vez que La Tora se vincula con figuras del ambiente: anteriormente estuvo relacionada con Pablo Arnoletti de Márama, con el cantante BM y con su excompañero de reality Nacho Castañares. En el caso de Maxi, su nombre sigue ligado a 18 Kilates, la agrupación de cumbia que en los últimos años fusionó su estilo con reguetón y cuarteto.

A cuatro meses de haber oficializado la relación, Lucila “La Tora” Villar puso fin a su noviazgo con Maximiliano Appap, cantante y líder de la banda de cumbia 18 Kilates.

La confirmación llegó a través de un video publicado por Pepe Ochoa —el mismo que había revelado la primicia del romance— desde la cuenta oficial de Instagram de LAM (América TV), donde detalló los presuntos motivos que habrían llevado a la figura de Telefe a tomar la decisión. “Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más, terminó todo. Luego ampliaré”, expresó en primera instancia el panelista, mirando a la cámara de su celular.

En el pie de la publicación, Ochoa anticipó las causas: “Ella decidió dejarlo. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

La noticia sorprendió porque apenas dos días antes Villar había compartido en Instagram un video junto a Maxi, aunque luego eliminó todas las fotos en las que aparecían juntos. Cabe recordar que en mayo de este año, con un mensaje especial y un tierno video por el cumpleaños del cantante, la influencer había oficializado el inicio de su relación.