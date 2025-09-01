A24.com

El ataque de furia de La Tora contra su ex horas después de su escandalosa separación

La ex Gran Hermano, Lucila La Tora Villar, tuvo un gesto contundente con su ex, Maxi Kilates, el líder de la banda 18 Kilates, tras confirmarse el fin de relación.

1 sept 2025, 11:38
Lucila Villar, más conocida como La Tora, volvió a ser noticia por su sorpresiva separación y por un gesto que dejó en evidencia el quiebre con su expareja, Maximiliano Appap, popularmente llamado Maxi Kilates, líder de la banda de cumbia 18 Kilates.

Tras apenas cuatro meses de relación, la ex Gran Hermano decidió borrar de sus redes sociales todas las fotos en las que aparecía junto al cantante, justo horas después de que trascendiera la noticia de la ruptura. Lo que más llamó la atención es que apenas dos días antes ella había compartido un video íntimo con él, acompañado de un mensaje lleno de amor: “Feliz cumple, te amo”, al que el músico respondió con un breve y contundente “te amo”. Ese contraste entre la demostración pública de afecto y la posterior eliminación de todo rastro de la relación fue interpretado como una reacción de enojo hacia su ex.

El romance había comenzado de manera intensa. Ella, que había contado la verdad sobre su supuesto acomodo en Telefe, lo conoció durante un stream de Gran Hermano y, según relató, fue un “flechazo inmediato”. A partir de ese momento, comenzaron a mostrarse juntos en viajes, shows, entrevistas y en la mayoría de sus rutinas diarias. Durante un viaje a Miami, La Tora incluso oficializó la relación en televisión: “Nos conocimos en un stream... ese mismo día, flechazo”, comentó mientras ambos revelaban detalles de lo que parecía ser una pareja en pleno crecimiento.

En redes sociales compartían mensajes cargados de ternura: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía” o “¿Tan linda vas a ser?... Te amooo”, escritos que acompañaban fotos de paseos y escenas románticas. Sin embargo, la intensidad de los primeros meses no alcanzó para sostener la relación.

La confirmación de la separación llegó a través de Pepe Ochoa en la cuenta oficial de LAM (América TV), donde informó: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. Según precisó, la decisión habría sido de Lucila, quien optó por priorizar su carrera frente a los desencontrados tiempos que compartía con su pareja.

No es la primera vez que La Tora se vincula con figuras del ambiente: anteriormente estuvo relacionada con Pablo Arnoletti de Márama, con el cantante BM y con su excompañero de reality Nacho Castañares. En el caso de Maxi, su nombre sigue ligado a 18 Kilates, la agrupación de cumbia que en los últimos años fusionó su estilo con reguetón y cuarteto.

A cuatro meses de haber oficializado la relación, Lucila “La Tora” Villar puso fin a su noviazgo con Maximiliano Appap, cantante y líder de la banda de cumbia 18 Kilates.

La confirmación llegó a través de un video publicado por Pepe Ochoa —el mismo que había revelado la primicia del romance— desde la cuenta oficial de Instagram de LAM (América TV), donde detalló los presuntos motivos que habrían llevado a la figura de Telefe a tomar la decisión. “Se separó La Tora de Gran Hermano. No va más, terminó todo. Luego ampliaré”, expresó en primera instancia el panelista, mirando a la cámara de su celular.

En el pie de la publicación, Ochoa anticipó las causas: “Ella decidió dejarlo. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

La noticia sorprendió porque apenas dos días antes Villar había compartido en Instagram un video junto a Maxi, aunque luego eliminó todas las fotos en las que aparecían juntos. Cabe recordar que en mayo de este año, con un mensaje especial y un tierno video por el cumpleaños del cantante, la influencer había oficializado el inicio de su relación.

