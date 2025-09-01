Palito Ortega se refirió a la salud de su hijo Martín tras su internación: "Por momentos..."

"A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa", explicó el artista de 84 años. Y destacó sobre Martín Ortega: "Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, los ayuda".

"Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto", reflexionó sobre el final Palito Ortega.

Evangelina Salazar y Palito Ortega tienen seis hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. Todos ellos se dedican a la industria del entretenimiento.

Martín Ortega es el hijo mayor del matrimonio y siempre eligió mantenerse lejos del mundo mediático, se trabajando desde hace años como asesor artístico en la productora Underground de su hermano Sebastián Ortega.

Julieta Ortega contó quien tomó la determinación de la internación de su hermano Martín Ortega en una clínica psiquiática y qué le dijo él la última vez que lo visitó.

En charla con el ciclo Implacables (El Nueve), la actriz reveló cómo encontró a su hermano cuando lo visitó durante la internación en la clínica psiquiátrica y la frase que le dijo él y que la conmovió.

“Está mucho mejor, estuve con él y estaba muy bien. Está agradecido, necesitaba que pase esto, se está recuperando. Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor… la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”, explicó Julieta Ortega.

Y ante este particular momento que vive la familia solicitó: “La Ley de Salud Mental en Argentina debe ser realmente revisada, hay que tener en cuenta que en general, un adicto no tiene voluntad. Esperar que alguien por su propia voluntad se interne, es muchísimo”.

“Martín es genial, fue muy manso en ese sentido, es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, cooperó desde el primer momento", continuó la actriz remarcando la buena predisposición de su hermano para recuperarse.

Y sobre el final contó qué le confesó él cuando lo visitó en medio de su internación: "Me dijo una cosa muy linda cuando lo visité la semana pasada, ‘lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto’, me dijo. Fue un alivio. Tenés que poder salvar a un familiar”.