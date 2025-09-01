Se conocieron las nuevas figuras convocadas para MasterChef Celebrity y sorprendió la baja de un famoso

Por su parte, Karina Iavícoli adelantó que otra de las celebridades que se sumará al certamen será el Chino Leunis. Sin embargo, contó que Fer Dente decidió bajarse del proyecto.

Además, Paula Varela anunció una nueva incorporación: “Acaba de cerrar Ian Lucas, el youtuber”.

Por último, los panelistas comentaron que la producción está en negociaciones para sumar a una figura internacional de gran renombre: “Mega figura top y yo la amo, están tratando de cerrar con ella”, dijeron en referencia a Verónica Castro.

Tras muchas idas y vueltas que incluso hicieron pensar que este año no habría una nueva temporada de MasterChef Celebrity con Wanda Nara al frente, lo cierto es que Telefe ya está en marcha con la organización del ciclo. Actualmente, se encuentran definiendo el listado de celebridades que formarán parte del concurso gastronómico, el cual se emitirá en el último tramo de 2025. Por ese motivo, las grabaciones deberían comenzar, como máximo, a mediados de septiembre.

En este contexto, mientras que en las últimas horas Santiago Riva Roy comentó en El ejército de la mañana (Bondi) que fue la propia Wanda quien logró convencer a su expareja Maxi López para que viaje a Argentina y participe del show, Marcela Tauro compartió en Intrusos (América TV) los nombres de dos figuras que fueron contactadas por la producción. Una de ellas rechazó la propuesta, mientras que la otra aceptó con entusiasmo. "La que dijo que no es la señora Julieta Prandi", aseguró la periodista, y agregó: "A ella le hubiera encantado, pero tenía que dejar la radio porque graban de tarde". Además, explicó que las jornadas de grabación pueden extenderse hasta 12 horas, lo que le resultaba complicado a la pareja de Emanuel Ortega, quien prefirió no abandonar su rol en la radio.

Por otro lado, Tauro mencionó que hubo otra personalidad del espectáculo que aceptó de inmediato, aunque eso implique dejar su actual empleo. "La que dijo que sí era enemiga de Wanda", lanzó de entrada la panelista, y luego añadió algunas pistas de manera misteriosa. "La que le dijo que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", continuó la integrante de Intrusos.

Más adelante, al sumar que la famosa que se incorpora al elenco del reality conducido por Wanda Nara "es botinera separada", y que actualmente trabaja en otro canal, reveló que se trata de Evangelina Anderson.

Fue entonces cuando recordó que Anderson y Wanda fueron "viejas enemigas de larga data", aunque aclaró que "hoy son amigas y vecinas".

Finalmente, Marcela Tauro detalló que "Evangelina dijo que sí enseguida", y explicó que tuvo que solicitar autorización porque estaba trabajando en El Trece, junto a Pampita, en Los 8 escalones, ciclo que dejará para sumarse a las cocinas más famosas de la televisión. Esto ocurre luego de confirmar su separación de Martín Demichelis tras casi veinte años de relación y tres hijos en común.