La firme decisión que tomó Wanda Nara y que cambia su vínculo con Yanina Latorre

Cómo fue el picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Durante la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity, el ciclo recurrió a figuras de peso para ocupar su lugar. Tras la participación de Claudia Villafañe, este martes 6 de enero fue el turno de Yanina Latorre, quien rápidamente encendió el estudio con sus chicanas y comentarios sin filtro.

La entrada estuvo marcada por complicidad y un toque de ironía. Wanda Nara fue la encargada de anunciarla con humor: “Le voy a dar la bienvenida a otra reemplazante de Maxi. Él mismo eligió su staff de reemplazantes, por suerte me la hizo fácil, como siempre en nuestra historia. Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”. Entre abrazos y risas, el clima quedó instalado desde el inicio.

Ya en plena cocina, Latorre saludó al jurado y lanzó su primera confesión con tono divertido: preguntó si la iban a tratar bien y reconoció que la mirada de Germán Martitegui le imponía miedo. Entre carcajadas, recorrió las estaciones y dejó otra perlita al cruzarse con Ian Lucas: sin vueltas, le preguntó si estaba en pareja con Evangelina Anderson.

El cruce se intensificó cuando apareció el tema de la medalla ganada la semana anterior. Yanina expresó su desconfianza: “Igual no confío en vos (Wanda), andá a saber el beneficio que me toca”. La respuesta fue inmediata y cómplice: “Hacés bien”, coincidieron Wanda y Martitegui, tentados por la situación.

Las bromas siguieron. Wanda le consultó: “¿Vos pediste condiciones?”, y Latorre disparó: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante reaccionó enseguida: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, y agregó: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.

Lejos de esquivar la polémica, Wanda aclaró rumores y Yanina volvió a desafiar: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. La conductora sumó más leña al fuego: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”. El estudio estalló con la tensión.

El final fue con humor y pases de factura digitales. Wanda aconsejó “hacer buena letra” porque “la gente confía mucho en la palabra de Yanina”. Al hablar del supuesto enojo entre ambas, la panelista aclaró: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”. Wanda retrucó con ironía: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. Entre risas generales, Martitegui cerró con una frase que desató carcajadas: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.