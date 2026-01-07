La amante europea de Luciano Castro rompió el silencio y confirmó la infidelidad a Griselda Siciliani

Luego remarcó: "Mi generación, siempre pide Instagram y como no me lo dio su Instagram me pareció raro".

En otra parte de la nota, Vázquez fue directo y consultó: "Él quiso tener con vos relaciones íntimas, por eso te dice: 'Venite a dormir a mi casa' ¿Vos te diste cuenta la desesperación que él tenía por tener sexo con vos?".

La joven contestó con firmeza: "Sí, un poco, porque por eso me hizo ese comentario, pero yo no estaba en esa, o sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa".

Por último, Borrell reveló un episodio que la sorprendió: "Después nos quedamos ahí y me dijo: '¿Quieres esto?'. Y sacó marihuana de su bolsillo. Y yo dije: 'Yo no fumo, no es para mí'".

Qué dice el nuevo audio de Luciano Castro

Luciano Castro quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que Fernanda Iglesias revelara detalles sobre el vínculo que habría mantenido con una joven española, a quien habría conocido durante su estadía laboral en Madrid en noviembre pasado.

En los ratos libres de aquel viaje, el actor habría entablado relación con una mujer de 28 años, lo que derivó en rumores de una supuesta infidelidad hacia Griselda Siciliani.

Después del primer audio difundido en Puro Show (El Trece), ahora salió a la luz otro presunto mensaje que Castro le habría enviado a la joven que lo cautivó.

“Buen día, Sarah. Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en tí. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo, un beso, verte, no sé, dime tú”, expresaba el actor con un tono romántico, mostrando su intención de volver a encontrarse con ella.

Y continuaba: “Sino no pasa nada, me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tus mañanas, si estás paseando o durmiendo. No quiero ser un gilipollas, ni atosigais ni molestar. Nada, me crucé con una mujer guapa y ya”.

En el primer audio que se conoció el martes, Castro le decía a la joven durante la mañana: "Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada. Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos".

Lo cierto es que Iglesias continúa sumando pruebas sobre la supuesta infidelidad del galán hacia Siciliani en España, y ahora se conoció un nuevo y polémico audio que vuelve a complicar al ex de Sabrina Rojas.