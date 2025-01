Se conoció una foto de Wanda Nara en el baño y un detalle causó un enorme revuelo

Wanda se sacó una foto frente al espejo, en el baño. En apenas un par de minutos la imagen en cuestión se filtró en Twitter y se volvió viral.

Un detalle captó el interés de todos. En la publicación de la mediática se puede ver una botella de la marca de shampoo que usa.

Está claro que Wanda es experta en generar contenido y provoca revuelo hasta con una pequeña curiosidad.

image.png

Filtran nuevos chats que exponen una pelea feroz de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi están en plena guerra y todo parece indicar que no hay chances de paz. En las últimas horas se filtraron conversaciones que exponen el nivel de belicosidad reinante.

En A la Barbarossa mostraron esos chats. En una de las capturas de esas conversaciones, el jugador le dice a su ex que las nenas estaban listas "para que las retiren a las 19", tal como habían acordado los abogados de ambos, pero con una fuerte advertencia: "Lo único que pedí es que firmes un papel de que las devolvés el 15/1 como dispuso la Justicia y lo pedí porque sos una incumplidora serial de órdenes y acuerdos".

Dentro del mensaje, Mauro le recuerda que las dejó "plantadas" previamente. A lo que Wanda responde: "Traelas a las 16 o a las 17 y que no sea traumática la vuelta a casa para ellas". "Lo traumático va a ser que cuenten los días hasta el 15 que vuelven conmigo", contesta él.

image.png

También se ve que Mauro tenía intenciones de que Wanda retire a las hijas por su casa mientras que ella exigía que se las llevara hasta la suya. Sin embargo, en eso tampoco lograron llegar a un acuerdo. "Mauro, a las nenas las espero en casa. Yo te las llevé, vos me las traés a la puerta de mi casa. Hacé las cosas bien. Mañana las espero en Santa Bárbara", le dice la mediática.

Ante esa petición, Icardi reacciona: "A las 19 te las entrego en la puerta de mi barrio. Como ya te avisaron mis abogadas, ¿todavía no entendiste que no me organizás nada vos a mi? No llegues tarde. A las 19 en la entrada van a estar esperándote".

image.png

Y como para terminar, le advierte: "No las dejes clavadas como el 25 que las tenías que retirar y llevarlas a Punta y presentaste un escrito ridículo, como todo lo que venís haciendo".