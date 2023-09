El bailarín de Juliana se sinceró sobre su tuit contra Maxi Guidici: "Lo que le pasa a él..."

En su cuenta de Twitter, Rodrigo Gutta, el bailarín de Juliana le contestó a Maxi. "No le vas a agradecer a ella? ¡Nefasto!", escribió, aunque luego se arrepintió y borró el mensaje.

En diálogo con PrimiciasYa, el bailarín de la ex GH se sinceró sobre ese tuit. "Puse ese tuit porque me pareció que tuvo una actitud horrible, pero después lo borré porque no quiero meterme en un tema que es de ellos, que es un tema ajeno a mí", manifestó.

Gutta explicó subió ese mensaje porque no quiere que lo que diga Maxi afecte a Juliana. "Sentí la necesidad de escribir eso porque todo lo que le pasa a Juliana, me afecta indirectamente a mí. Yo quiero que ella esté con la cabeza enfocada en el Bailando, disfrutando y trabajando para dar lo mejor", remarcó.

Por otro lado, el bailarín aseguró que entiende que su compañera hacer un enorme esfuerzo para no preocuparse más por su ex y enfocarse en su presente profesional: "Es lógico que, ante una situación así, ella tenga la cabeza en otro lado y no en lo que tenemos que dar en la pista. Como equipo nos súper preocupamos todos por el bienestar de cada uno".

Al finalizar, Gutta dijo que espera que Maxi pueda recuperarse luego de haber atravesado por una fuerte crisis. "No quiero meterme en un lío con Maxi. Lo que le pasa a él es un tema delicado y le deseo que se ponga mejor", concluyó.

juliana diaz bailarina a24.jpg

Afirman que Camila Lattanzio está embarazada tras los rumores que la vinculan a Maxi Guidici

La ex Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio, renovó su look, se sometió a una cirugía estética y quedó súper cambiada. Por esa razón, la rubia decidió publicar un video en cuenta de Instagram, donde se la ve bailando muy sexy.

La joven llevaba tiempo sin mostrarse en dicha red social. Sus seguidores ya se preguntaban si le había pasado algo. “¿Les gusta mi cambio de look? Volví”, expresó la ex integrante del reality de Telefe.

En los comentarios, algunos de sus fans notaron un cambio rotundo, que despertó una particular inquietud. "¿Estás embarazada?", le preguntaron a Lattanzio, que no dudó en responder y aclarar que está lejos de esa posibilidad. “Ay no chicos, estoy hinchada por la cirugía. Lpm, la que me faltaba”, exclamó.

Camila Lattanzio

En los últimos días, la ex Gran Hermano fue noticia luego de haber sido señalada como la tercera en discordia entre Maxi Guidici y Juliana Díaz. "Me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias", fue el descargo de ella cuando se enteró que la responsabilizaban por la separación de sus ex compañeros de convivencia.