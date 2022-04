El balance de Mica Viciconte tras ganar MasterChef Celebrity

"El día que me llegó la propuesta de @masterchefargentina dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", comenzó la ex Combate.

mica viciconte 3.jpg

"Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas!", remarcó.

Y siguió: "Gracias a @masterchefargentina @boxfishtv @darioturo @guillermo.pendino por darme esta posibilidad de poder aprender cómo lo hice y encontrar en la cocina un lugar favorito y en el que me gusta estar. Gracias @santidelmoro por tu amabilidad y generosidad, y por ser mí canastero programa a programa".

mica viciconte.jpg

"A los tres chef que conocí, con los que aprendí un montón. Fui una privilegiada de poder tener a @donatodesantis @germanmartitegui @dbetular que me enseñaron su conocimiento y su experiencia que es impagable. Admiración por ellos", agradeció.

"A @fabiancuberooficial @cubero.indiana , @cubero.allegra y #Sienna que me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar. Y a toda mi familia y amigos que están el día de hoy apoyándome en todo lo que hago", siguió emotiva Mica Viciconte.

Y cerró: "A toda la gente que sigue confiando en mí, gracias una vez más. Ya son muchos los años juntos #Micaelist@s También agradecer el equipo detrás de cámara que estuvo el día a día en las grabaciones ayudándome en todo. Y por último, pero no menos importante gracias a @lucacubero que fue quien permitió que todo esto sea posible y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Ahora a disfrutar de esta etapa que desee mucho tiempo y a dedicarme a él que me necesita".

mica viciconte 1.jpg

El momento de la consagración de Mica Viciconte

El jurado de Masterchef Celebrity, en la voz de Damián Betular, anunciaba que Mica Viciconte era la ganadora de la tercera edición del reality, que obtuvo altos picos de rating en la noche de lunes.