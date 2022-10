El calvario que vivió Tamara Paganini después de su participación en Gran Hermano: "No podía..."

GRAN HERMANO TAMARA PAGANINI 1.jpg

“Tenés que estar muy fuerte de cabeza y preparado para entrar a un programa así. Porque lo difícil no es estar en la casa, lo difícil es lo que viene después”, aseguró Tamara de cara al estreno del ciclo que conducirá Santiago del Moro, desde el lunes 17, y repasó lo dramático que resultó para ella reinsertarse en “la vida real”, después de pasar por un programa que, dada su magnitud, le otorgó una popularidad que le terminó jugando en contra.

“A mi me costó mucho el afuera, soportar las cosas que decían de mí, las barbaridades que inventaban. Fue muy duro y viví situaciones que fueron muy dramáticas que en algún momento contaré. Nadie me defendía, nadie me ayudaba y nadie me comprendía”, recordó.

Tamara Paganini y su peor momento fuera de la casa de Gran Hermano

Con dolor, pero con la madurez que logró forjar a través de los años “con mucha terapia y el haberme alejado de los medios un tiempo”, hoy puede recordar desde otro lugar lo “mal” que la pasó luego de salir de la casa.

“La vida que yo conocía, cuando salí, ya no existía”, se lamentó y agregó “no podía volver a ninguno de los lugares habituales donde había estado, como mi casa o mi trabajo”.

“Viví por poco tiempo con la plata que había ganado, porque como salió campeón Marcelo Corazza, que había entrado en la mitad del reality, se dividió el premio”, aseguró y reveló que la mayor parte del premio se lo dio a sus padres para un emprendimiento que no salió como esperaban. El resto lo usó para vivir “por un tiempo acotado”, dado que por la gran exposición que manejaba “la gasté pidiendo comida y viajando en taxi porque no podía ni ir a un supermercado, ni tomar un colectivo”.

Tiempo después, decidió irse a vivir a Carlos Paz, y comenzó a hacer presencias en boliches, que a diferencia de lo que piensan muchos “fue donde peor la pasé y donde más agresiones recibí”, asumió.

“Yo en ese momento era la loquita de mier.., la que se metió a un reality y después no se bancaba ser famosa, pero no era así, no era que no me bancaba la fama, no me bancaba que me lastimen el cuerpo, que me toquen partes íntimas, que me escupan en la calle, que me tiren cosas en mi casa, fue muy duro, muy difícil, y la loca era yo”, se lamentó y remarcó “Siempre los ataques que recibí fueron de mujeres, y ellas fueron las que más me hicieron doler el cuerpo y las emociones, incluso hasta el día de hoy”.

El presente de Tamara Paganini y lo que se viene

Hoy, a sus 48 años, la ex GH ha logrado dejar atrás aquellos momentos donde tan mal la pasó, y materializar de alguna manera “que sigo siendo Tamara Paganini, que todavía quieren una foto conmigo, y me siguen llamando para hacer alguna presencia”.

Actualmente, Tamara es la flamante creadora de La Choza Contenidos, que produce varios programas para YouTube, y forma parte de "Y Pario La Abuela Radio". "Empezamos siendo un programa y terminamos convirtiéndonos en una productora, nos agrandamos e incluso nos estamos mudando de edificio. Estoy aprendiendo muchísimo, y estoy muy feliz con el camino que estoy comenzando a recorrer de este lado de las cámaras”, cerró.