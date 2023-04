Tensión entre Candelaria Sorini y Rodolfo Vera Calderón de MasterChef: "Tengo sangre..."

"¡Ay! Me llenaron de porquería. Dios mío santo", se quejó el periodista especializado en realeza ante el amontonamiento de los participantes por conseguir la mejor carne. Allí fue cuando el zapato de Rodolfo se manchó con sangre de una bandeja de carne por uno de los movimientos de Candelaria.

Embed

La penitenciaria, entonces, dio su punto de vista: "Rodolfo me empuja y tenemos un accidente que es el vuelco de la carne, aunque no niego ni afirmo haber participado de casualidad en el tema del vuelco". Rodolfo, indignado, se quejó con la conductora del programa, Wanda Nara: "Me chorreó toda la sangre en el zapato".

Cuando salió del mercado, Wanda Nara le dijo al participante: “Que no te amargue un zapato, Rodolfo. Por un zapato no vamos a perder la prueba del día”. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque Rodolfo estaba enojado y se puso a limpiar su zapato.

Rodolfo MasterChef.jpg

El llanto de María Sol Ferrero de MasterChef tras preparar unos budines: "Tienen color..."

En MasterChef (Telefe), la concursante María Sol Ferrero vivió un momento de tensión y tuvo que recurrir a un plan b para continuar con el desafío de este miércoles. "Tiene color caca", afirmó sobre el aspecto de su budín.

En esta oportunidad, los participantes tuvieron que hacer una prueba adicional para ganar un beneficio. La conductora Wanda Nara anunció, al comienzo del programa, que quien lo gane iría al mercado con uno de los jurados (Germán Martitegui, Damián Betular o Donato de Santis) y recibiría su ayuda para preparar el plato. La prueba, entonces, consistió en rayar y pelar dos remolachas en el menor tiempo posible. Finalmente, la ganadora de ese premio extra fue Silvana Díaz.

Luego, los concursantes se dedicaron a preparar un plato con remolachas, el ingrediente estrella de este desafío, y ahí fue cuando la cosa se complicó paraMaría Sol. La aspirante a cocinera quebró en llanto y Betular se acercó para ayudarla.

Embed

María Sol hizo budines con esa verdura, pero cuando los sacó del horno y los desmoldó se llevó una sorpresa: sabían horribles y tenían "color caca". Sus compañeros le sugirieron que haga otros, pero la participante sostuvo que no le iba a alcanzar el tiempo. Ahí, Betular, en la estación de María Sol, le dijo que "el color caca no es problema", y le pidió un plan b. La cocinera indicó que haría una sopa de remolacha.

"Bueno, no lloremos que no llegamos a ningún camino. Tirá las remolachas a hervir que tenés tiempo, nadie se ha muerto por un budín mal hecho. Fuera budín, bienvenida la sopa", la consoló Betular y le pidió que repitiera la frase "fuera budín, bienvenida la sopa" como si fuese un mantra.