El cara a cara entre La China Suárez y Pampita en los Martín Fierro Latino que no pasó desapercibido

En la grabación se ve que se saludan e intercambian algunas palabras. “Que lo disfruten”, se escucha que le dice Pampita a la actriz, que estaba sentada en una de las butacas junto a su amiga y representante, Caro Nolte.

Al parecer, las diferencias que alguna vez tuvieron por el escándalo del motorhome quedaron en el pasado. Los años pasaron, sus vidas tomaron otros rumbos y hoy mantienen un vínculo cordial porque sus hijos comparten un vinculo por su padre, Benjamín Vicuña.

Filoso descargo de Yanina Latorre luego de sus polémicos dichos sobre Pampita

El fin de semana Yanina Latorre estalló furiosa contra Pampita por la devolución que la jurado del Bailando 2023 (América TV) le hizo a su hija tras su performance en la pista de baila. Claro que sus palabras generaron reacciones varias por parte del fandom de la mujer de Roberto García Moritán en las redes.

Tras asegurar desde un vivo de Instagram que Carolina Ardohain "Lo logró pero le costó", refiriéndose a llegar a ser "divina y fina", remarcando que hija es "fina de nacimiento", anoche en LAM tanto Ángel de Brito -también jurado del programa de Tinelli- como Fernanda Iglesias cuestionaron a Yanina, por lo que ella aclaró sus dichos.

“Me la hicieron llorar. Estaba enajenada. ¡Me hacés llorar a la nena y contesto, chicos!”, reaccionó completamente sincera, a lo que el conductor de LAM le aclaró que “Nadie la hizo llorar, no gustó lo que hizo”.

“Lloró por la forma en que se lo dijeron. La chica se angustió y es mi hija. Separá mi rol de panelista. Péguenme a mí. Ahí soy madre. Me dio bronca”, pidió la angelita desligando a Lola por completo. “Pienso que no la puntúan bien porque todos dicen ‘es por la madre’”, remarcó también.

Al tiempo que se mantuvo en sus palabras al insistir en que “Lola no es mediática, no es tilinga, no es quilombera. Siempre le va a faltar algo eso porque si tenés una mega previa y bailás para el orto les encanta y lo acepto”. Pero su compañera le hizo ver que “El problema es el contenido de lo que decís. Podrías haberte puesto en contra de Pampita y decirle que no te gustó, pero le dijiste algo medio discriminador”.

“Le dijiste que Lola había nacido en cura de oro y era fina. ¿No la ves fina a Pampita?”, preguntó entonces Iglesias, frente a lo cual Yanina Latorre concluyó picante: “No lo entendieron. Sí la veo fina a Pampita. Dije que no era una crítica. Es divina, logró lo que quería, pero Lola es el aspiracional de la mujer que a ella le gusta. ¡Eso es lo que pienso! No es un pecado. Dejen de responsabilizar a Lola por mi culpa”.