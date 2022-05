El Chanchi Estévez cruzó a Locho Loccisano en El hotel de los famosos: "Si tenés huevos..."

“Igual también debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, viste?”, comenta Locho Loccisano.

Ahí, El Chanchi Estévez se levantó de la cama muy enojado por lo que escuchó: “Locho, ¿no tenés ganas de dormir?, que hablas unas pelotudeces bárbaras”. “Estamos hablando todos igual”, se defiende Locho.

“No, vos estás hablando pelotudeces, está mal”, insistió Chanchi. Y lo desafió en la cara: “¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Y si querés, te espero el domingo en la H, si tenés huevos”.

“No sé por qué te enojaste tanto”, le preguntó Locho sorprendido por la reacción del ex futbolista, que le repitió: “Así te digo, si tenés huevos te espero el domingo en la H”.

Las lágrimas del Chanchi Estévez y la llamativa carta de Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Se vivió un momento emotivo el miércoles en El hotel de los famosos, El Trece, cuando El Chino Leunis les planteó a los participantes escribirle una carta a algún o algunos seres queridos, que les hablen a corazón abierto.

"Conectar con las personas que les traen amor", dijo el conductor sobre la consigna grupal. Ahí fue cuando el ex futbolista Chanchi Estévez se quebró al escribirle a su hijo Noah, de 5 años, tras varias semanas sin verlo por estar en el reality.

“Hola hijo, ¿cómo estás? Quería contarte que acá en el hotel tengo días buenos y últimamente no tan buenos”, comenzó el emotivo texto el Chanchi.

“Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Tengo muchas ganas de verte. Espero que estés bien, que me cuentes como te va en el jardín y en el fútbol", siguió entre lágrimas.

"Espero una cartita de respuesta, te amo hijo y lo sabés. Como vos me decís: ‘Yo te amo más. Sos mi vida, y lo mejor que me pasó. Cuidate vos y cuidá a tu mamá. Te amo mucho, papá”, cerró Estévez.