El chat de Máximo Thomsen con una periodista tras la entrevista en Telenoche con impactantes declaraciones

Según explicó el conductor de LAM, la entrevista iba a realizarse con la periodista Paula Bernini y no con Rolando Barbano. En este marco, la cuenta de X del programa reveló un chat de WhatsApp entre el condenado y la cronista.

Embed - Habló Máximo Thomsen y llovieron las críticas

"Estaba muy ansioso y decidí no hablar ni contar nada porque no quería sentir presión ni sentirme mal. Hoy hice la entrevista como me había pedido el abogado y ni siquiera pensé en las respuestas ni fui yo mismo", indica el mensaje.

Thomsen le pidió disculpas a la periodista y le deseó unas buenas vacaciones. "No te enojes. Se que todo lo que hiciste fue de buena voluntad", cerró.

Mensajes de Máximo Thomsen a Paula Bernini

La tajante reacción de Fernando Burlando tras las declaraciones de Máximo Thomsen en Telenoche

A cuatro años del salvaje asesinato de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen, rompió el silencio en Telenoche (El Trece). Minutos más tarde, Fernando Burlando dio su opinión sobre las dudosas declaraciones.

Tras revelar que había visto la entrevista realizada por Rolando Barbano a Thomsen, el abogado de la familia Báez Sosa disparó contundente que “Las verdades a medias son mentiras miserables. Más que nada en hechos de estas características donde hay una criatura asesinada, como Fernando”.

“Es miserable tratar de ponerlo en el lugar de patotero, de iniciador de una pelea, cuando no fue así. Es bizarro tratar de explicar que el gesto que hizo Thomsen de sacar una mano no fue una amenaza, cuando sí lo fue y eso fue otra cosa que aclaró en esta entrevista. Es miserable no recordar que dijo sobre Fernando ‘a este me lo llevo de trofeo’”, detalló Burlando visiblemente indignado.

Y agregó que “Si Thomsen hubiera dado una patada al azar su huella jamás estaría en la cara y el cuello de Fernando. Sí destaco que esto es un éxito periodístico. Esta nota de tanto tenor la lograron los medios cuando la Justicia, en cuatro años, no pudo sacarle ni una palabra”.

“Si se hubiese sentado en un tribunal a decir esto que dijo hubiese sido fantástico porque el juicio hubiera durado muchísimo menos”, concluyó preciso Fernando Burlando.