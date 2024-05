El comentario de Ángel de Brito sobre Emilia Mernes que despertó rumores de embarazo

Ahí, Yanina Latorre le preguntó si se había separaro de Duki, pero Ángel lo desmintió, y la rubia volvió a insistir: “Ya sé, está embarazada del Duki”.

Cabe recordar que semanas atrás la artista había cancelado sus shows en el Movistar Arena por problemas de salud y había generado gran preocupación en sus fanáticos.

Diego Torres defendió a Emilia Mernes tras la durísima crítica de Tartu por la "generación de cristal"

Tras la cancelación de su show a último momento en el Movistar Arena de Emilia Mernes por cuestiones de salud, Augusto Tartufoli lanzó una picante crítica desde su cuenta en la red social X contra lo que él llamó la generación de cristal.

"La generación de cristal no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Auto tune, musiquita fast food, tik tok y derecho a llenar estadios", comenzó su mensaje el periodista y conductor de Pasó en América.

"Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar q el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan q hacer con su angustia si su arte es nulo", siguió.

Y cerró certero: "Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la salud mental escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto vacío".

Lo cierto es que en una entrevista con el ciclo LAM, América Tv, le consultaron a Diego Torres qué opinaba al respecto de lo que sucedió con Emilia Mernes teniendo en cuenta su larga trayectoria en la música.

“Yo creo que el mundo está más rápido. Hoy todo es inmediato, todo es ya, por eso hay trastornos de ansiedad. No sé si influye las redes, la tecnología que nos invade la vida”, reflexionó el cantante.

Y fundamentó: “Y estos chicos que son muy jóvenes tienen mucha responsabilidad, mucho concierto”, señaló y agregó: “La vida del artista no es fácil, hay que trabajar, hay que estar en condiciones para subirse al escenario, no podes subirte estando enfermo. Tenes que brindar lo mejor a la gente que ha hecho un esfuerzo por pagar una entrada”.

“Es normal que un artista, que es un ser humano de repente no esté bien de salud y no pueda afrontar su trabajo. Y eso es lo más triste no poder estar bien para subirse a un escenario y poder brindarle lo mejor a la gente. Es duro. Es como un deportista que se lesiona y no puede brindar lo mejor para su equipo”, continuó el cantante.

“¿Te pasó alguna vez que digas ‘che no estoy en condiciones’ o lo pudiste sortear siempre?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito.

Y Diego Torres comentó: “A todos nos ha pasado que alguna vez no estabas en condiciones y tener que suspender algo por una cuestión médica. Y ha venido un médico y te inyecta un corticoide o lo que sea para salir adelante. Esto no es de las nuevas generaciones, pasó siempre”.