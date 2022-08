El comentario de Flor Vigna que descolocó a Nico Occhiato: "¡Me estás matando!"

Y ante una respuesta negativa por parte de la joven, Flor volvió a insistir: “¿Nunca revisaste una contraseña ni nada?”. Y ella volvió a responder de forma negativa.

Ahí Vigna lanzó picante: “Esas cosas no se hacen. Occhiato solamente las hace”. Occhiato reaccionó con cara de sorpresa ante ese comentarlo y se defendió: “Yo nunca revisé nada. ¡Pará porque me estás matando!”.

“¡Volvamos al programa, por favor, Occhiato! Estás desconcentrado”, cerró Flor Vigna tras el tremendo pase de facturas al aire.

Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro

Ante una pregunta en Instagram de un seguidor, la actriz y cantante Flor Vigna reconoció qué es lo que más le seduce de su novio, Luciano Castro.

Fue a través de la red social donde la actriz y cantante abrió lugar para recibir algunas consultas de sus seguidores y una fue dirigida hacia su relación con el actor y ex de Sabrina Rojas.

"¿Qué es lo que más te enamora de Lucho? Los crucé en la calle y son un amor están muy inlove", le preguntaron a Flor Vigna a través de sus stories de Instagram.

A lo que ella respondió enamoradísima con una foto de los dos: "Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida".