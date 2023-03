El comentario hot que Mauro Icardi le dedicó a Wanda Nara al verla en ropa interior: "Lo que más me gusta es..."

Embed

Y como toda buena influencer, la empresaria subió a su cuenta de Instagram un sensual video suyo vistiendo solamente un conjunto de lencería de encaje negro al ritmo de una bachata, que rápidamente cosecho miles de likes y cometarios.

Pero sin duda, el comentario que llamó la atención por sobre todos fue el de su marido, Mauro Icardi, quien desde Estambul no dudó es comentarle de manera pública: "Lo que mas me gusta de esta colección de Wanda Intimates es cuando te lo quito" junto a dos fueguitos y arrobándola para que no queden dudas de a quién va dirigido el comentario ultra hot

Wanda Nara posteo Intimates comentario de Mauro Icardi.jpg

El sugerente comentario que Wanda Nara le dedicó a Mauro Icardi y luego borró

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi es todo un enigma, y si bien la empresaria afirmó hasta hace días estar separada del futbolista, algunas pruebas demuestran lo contrario, como algunos mensajes cruzados, fotos juntos en Europa, o bien el mensaje que la flamante conductora de Masterchef (Telefe) le hizo al delantero, pero luego borró.

Si bien ambos tienen relación ya que tienen dos hijas en común, además de que Wanda es su representante, los comentarios en las redes habían parado, pero eso fue hasta ahora.

Durante el fin de semana, el delantero del Galatasaray compartió una foto de su cambio de look, y escribió: "I’m back’’ ("Estoy de vuelta") .

mauro icardi comentario wanda nara.jpg

Uno de los primeros comentarios que recibió fue el de Wanda, quien le escribió: "Tu rubio, yo morena”, haciendo alusión a que cambiaron los roles en cuanto al color de la cabellera de ambos.

Sin embargo, a las horas, el comentario de Wanda desapareció, y lo único que quedó en las redes fue un simple "like". ¿Por qué se arrepintió?