Mauro Icardi le sacó una foto desnuda a Wanda Nara y la compartió en sus redes

Durante el martes 28 de febrero, la pareja festejó a la distancia los diez años de relación. El jugador del Galatasaray tuvo llamativas palabras para la madre de sus hijas con un posteo en su perfil de Instagram.

Como si fuera poco, siguió con las dedicatorias en sus historias con imágenes de ambos, aunque también sumó retratos de sus dos hijas pero elevó la temperatura con una imagen de Wanda Nara desnuda en una cama.

La empresaria solo llevaba puesta una tanga y no se le veía el rostro, por lo que todo indica que no fue una publicación sin querer.

Wanda Nara

El furioso descargo de Mauro Icardi tras la filtración de chats con una modelo

Hace unos días, en medio del culebrón entre Wanda Nara y Keita Baldé, Mauro Icardi quedó envuelto en rumores de amorío con una modelo, Rocío Galera.

Todo se generó luego de la filtración de supuestos chats entre el jugador y esta diosa cordobesa. En esos mensajes, el futbolista le proponía un encuentro clandestino a la sensual rubia.

En las últimas horas, en un posteo en Instagram, Mauro Icardi desmintió la veracidad de esos chats y fue tajante en su postura.

“Hola a todos. Escribo para desmentir rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar en mi nombre”, comenzó diciendo el futbolista en dicha publicación.

“No hablé con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito. Y vuelvo a repetir: hoy más que nunca reitero que estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram”, continuó.

Y, por último, que en su circulo intimo saben que él no le escribiría a "este tipo de persona". “Los que me conocen saben muy bien la verdad. En el caso de que tuviera que escribir, seguramente no sería este tipo de persona. Les mando un beso y pueden buscar fama en otra parte”, cerró.