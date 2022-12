El comentario de Julieta de Gran Hermano 2022 sobre Nicki Nicole que generó repudio en las redes

"Antes de venir para acá me puse a ver el video de Wapo traketero y, boluda, re fea. Era otra persona", dijo Julieta. A lo que Camila le aclaró: "No, a mí me encanta".

Ahí Julieta siguió en su pensamiento: "No, ¡era otra Nicki Nicole! No sabés lo que era. Véndalo cuando salgan. Se van a sorprender, de verdad. Se hizo toda".

"Yo la banco", reafirmó Camila. A lo que Disney, como la apodan sus compañeros, agregó: "Yo también, pero no es la persona que era".

nicki nicole 1.jpg

Los comentarios en Twitter repudiando lo que dijo Julieta sobre Nicki Nicole

El comentario de Julieta Poggio sobre Nicki Nicole y su figura repercutieron rápidamente en Twitter y muchos usuarios salieron al cruce de la participante del reality.

"Ven que Julieta se hunde sola y no es culpa De Nacho, ehh por que esto de Nicky Nicole Ella lo Dijo no es Nacho es Julieta y sus comentarios.#GH2022", precisó un usuario.

"Nicky Nicole tampoco le hizo nada a Julieta. Claramente le tiene envidia y mucha bronca", comentó otra persona. "Julieta sigue hablando mal de la gente. Ahora le toco a Nicky Nicole", afirmó otro comentario.