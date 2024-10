El comprometedor y explosivo chat de Moritán antes de su boda con Pampita: "Acá vemos lo que piensa"

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", indicó desde sus historias en Instagram.

Lo cierto es que Majo Martino contó en Mañanísima, El Trece, un revelador chat que dejaría en evidencia el plan que habría pensado desde un comienzo Moritán de tener un vínculo con una famosa para crecer en su carrera política.

"El sentimiento si fue genuino o no, es inchequeable. Pero él tenía todo programado en su cabeza de salir con una figura pública", sentenció la periodista sobre el inicio del romance entre Moritán y Pampita.

"Él ha intentado con otras famosas antes", acotó Estefi Berardi. Y Majo leyó luego el chat de una persona cercana a él con datos concretos: "Lo conoce muy bien a Roberto", advirtió.

Y continuó adelante con ese mensaje : "La verdad que inventan, es un nabo y no sabe hacer política, y se la están cobrando todos. Aparte de que está corto de guita en serio. Si fuera corrupto capaz tendría plata y Pampita no lo denigraría tanto. La única que le salió bien es hacerse el que tenía plata con Pampita para ser su marido".

"Pampita dice la verdad, todos dicen que es un...", señaló la persona en ese mensaje que leyó al aire Majo. Y además contó que Moritán cambió su equipo de trabajo el fin de semana para poder llevar adelante este complicado momento sentimental y laboral.

Cómo es el departamento donde se instaló Roberto García Moritán tras separarse de Pampita

Hace unos días, Roberto García Moritán dejaba la casa en Barrio Parque donde vivía con Pampita y su hija Ana tras confirmarse la escandalosa separación.

Mientras continúa el tema latente en los medios y la modelo inicia el proceso de divorcio legal, se conoció dónde es el lugar donde el funcionario se instaló tras su separación.

En América Noticias contaron que el ex de Pampita se instaló en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, el Hotel Faena de Puerto Madero, donde fue visto en varias ocasiones por la tarde y siempre a la misma hora, 19.30, en el sector del gimnasio realizando ejercicios físicos.

Incluso se mostraron imágenes del momento exacto en que Moritán hacía su rutina de ejercicios en máquina. En ese sentido, trascendió que se habría mudado a un departamento del primer piso del mencionado hotel.

“Varias personas confirmaron habérselo cruzado en los pasillos del área de departamentos que tiene este famoso y lujoso hotel porteño”, indicaron desde el noticiero de América Tv.

Y el cronista, presente en la puerta del exclusivo hotel, señaló: “Estuvo entrenando en el gimnasio del hotel en estos últimos tres días, siempre a las siete y media de la tarde. Es un punto lejano a su espacio de trabajo y su vivienda junto a Pampita, dando a entender que este sería su nuevo lugar de residencia”.

El lugar donde reside actualmente Moritán se trata de un loft de 64 metros cuadrados con todas las comodidades y espacios comunes que ofrece el hotel. Mirá las imágenes del interior del hotel donde se hospeda el ex de Pampita.

