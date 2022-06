El comprometido mensaje de Karina Mazzocco sobre el ataque al hijo de Valeria Mazza

"Me quería tomar unos minutos para contarles lo que siento. Tristísima la noticia sobre la feroz golpiza que recibió el hijo de Valeria Mazza", comenzó diciendo la conductora.

Embed

"Le metieron dos piñas y le fracturaron la mandíbula a un pibe sano, precioso, deportista, pacífico. El chico está esperando ser operado. Una locura. Una locura, que pasa a diario en nuestro país. Lamentablemente, solo algunos casos llegan a la prensa: aquellos donde hay algún famoso involucrado y los casos en los que la víctima no queda para contarla", siguió.

En sintonía con lo que sucedió en Rosario con Tiziano Gravier, Mazzocco recordó la historia Fernando Báez Sosa, que fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes a la salida de un boliche en Villa Gesell. "Cuando pienso en la mamá o el papá de Fernando Baez Sosa, se me rompe el corazón. Una familia que todavía está esperando que pase algo", mencionó.

image.png

"Yo lo que siento en este momento es una profunda tristeza. Hoy vivimos así. Hoy te cagan a palos por ser linda, por ser mujer, por ser travesti, por laburante, por ser concheto, por ser negro. Por cualquier cosa te cagan a palos", añadió.

Mazzocco mencionó que lo que le ocurrió a Tiziano la llevó a plantearse algunos interrogantes.

"Lo que me nace es preguntarme: ¿se estará haciendo todo lo posible en nuestro país para tener una sociedad un poco mejor? ¿Se estará haciendo todo para tener la mejor educación? ¿Se estará haciendo todo para combatir el narcotráfico y desalentar a los pibes que consuman cualquier tipo de falopa? ¿Se estará haciendo todo para que este tipo de cosas no pasen más? ¿Se estará haciendo lo necesario para que la Justicia caiga con todo su rigor sobre violadores, ladrones, estafadores, criminales, violentos? ¿Nos estamos ocupando de los verdaderamente importante? Me encantaría que alguien me responda algunas de estas preguntas", reflexionó.

Por último, la conductora de A la tarde se dirigió a la familia de la reconocida modelo. "Desde ya, todo mi afecto y solidaridad para la familia de Valeria y toda la gente que está esperando Justicia", sentenció.

image.png

El hijo de Valeria Mazza recibió una brutal golpiza a la salida de un boliche

El fin de semana, Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, fue atacado a la salida de un boliche en Rosario y se encuentra internado tras sufrir una fractura de mandíbula, según contó Andrea Taboada en LAM.

Embed

El hecho ocurrió en la Avenida Francia y Brown delante de un móvil de control policial.

Los agresores le pegaron cuando estaba desprevenido y sin mediar ninguna palabra.

"Tiziano está internado. Mañana lo tiene que operar", sentenció la angelita.