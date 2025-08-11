El compungido posteo de Pablo Lescano por la muerte de un fan en un recital de Damas Gratis en Colombia

Hace unos días un show del grupo de cumbia Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, terminó en un verdadero escándalo y de manera trágica tras serios incidentes que se registraron entre el público.
El cantante Pablo Lescano se refirió al trágico show de Damas Gratis en Bogotá que terminó con un muerto tras unos serios incidentes que ocurrieron dentro y fuera del estadio.
El show terminó suspendiéndose, con varios heridos producto de una verdadera batalla campal dentro del estadio y una víctima fatal en los alrededores del lugar.
La tensa situación se descontroló antes de comenzar el show y se registraro violentos incidentes dentro del estadio, lo que obligó a los organizadores a su inmediata cancelación.
La muerte de una persona se produjo en las afueras del estadio Movistar Arena de Bogotá, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán y habría sido atropellada por un auto.
“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, comunicó el funcionario, y agregó: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.
En tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó en un comunicado que “en la parte interna (del estadio), la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. Y según ese mismo informe, cinco personas resultaron heridas con armas blancas y debieron ser trasladadas a distintos centros hospitalarios.
La primera reacción del cantante Pablo Lescano ante la gravedad de lo sucedido fue a través de sus historias de Instagram con un mensaje totalmente destrozado por lo ocurrido.
“Chau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, indicó el popular músico junto al emoji de un corazón roto.
Lo cierto es que días después de ese trágica presentación en Bogotá, el cantante hizo una profunda reflexión sobre la importancia del valor de la vida.
"Nos hacemos problema por cualquier cosa que tiene solución, cuando lo importante en esta vida es la vida misma, es lo más valioso que tenemos y hay que cuidarla porque lo único que no tiene solución es perderla. Nada, absolutamente nada, está por encima de la vida", indicó el cantante de Damas Gratis.
Y agregó refiriéndose directamente a los allegados de la persona que murió: "A la familia y seres queridos de la víctima fallecida en las inmediaciones del evento de este 6 de agosto en Bogotá, Colombia, les enviamos nuestras condolencias".
"Espero que esto que sucedió nos deje una enseñanza. Este tipo de comportamientos violentos que no representan la música no puede volver a pasar!", concluyó Pablo Lescano conmovido.
La tensa situación en el show de Damas Gratis en el Arena de Bogotá, Colombia, se descontroló minutis antes de comenzar el recital y se registraron en imágenes violentos incidentes dentro del estadio, lo que obligó a los organizadores a su inmediata cancelación.
Cientos de personas ingresaron en medio de empujones y forzando las puertas lo que desató un caos entre los asistentes y luego se registraron los enfrentamientos entre dos bandos que quedaron registrados en videos que circularon en las redes sociales.
Se dieron golpes de puño entre las personas y también se arrojaron distintos objetos convirtiendo el centro del campo en una verdadera batalla cuerpo a cuerpo.
El recital fue cancelado de inmediato antes de su inicio “por motivos de seguridad” y con el objetivo de “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, se aclaró que el estadio fue evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes.
Los medios locales apuntaron el violento cruce a hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más populares de Bogotá, quienes habrían discutido y luego se pasó a la agresión física.