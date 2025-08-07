El doloroso mensaje de Pablo Lescano tras el trágico show de Damas Gratis en Bogotá: "Muy triste"

Se dieron golpes de puño entre las personas y también se arrojaron distintos objetos convirtiendo el centro del campo en una verdadera batalla cuerpo a cuerpo.

El recital fue cancelado de inmediato antes de su inicio “por motivos de seguridad” y con el objetivo de “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, se aclaró que el estadio fue evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes.

El trágico show de Damas Gratis en Bogotá y el mensaje de Pablo Lescano

La muerte de una persona se produjo en las afueras del estadio Movistar Arena de Bogotá, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán y habría sido atropellada por un auto.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, comunicó el funcionario, y agregó: “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

En tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó en un comunicado que “en la parte interna (del estadio), la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”. Y según ese mismo informe, cinco personas resultaron heridas con armas blancas y debieron ser trasladadas a distintos centros hospitalarios.

El cantante Pablo Lescano compartió un mensaje desde su cuenta en Instagram totalmente angustiado por lo que pasó: “Chau Bogotá Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, indicó el popular músico junto al emoji de un corazón roto.

Y además el líder de Damas Gratis mostró la gran cantidad de mensajes de apoyo que recibió de los fanáticos colombianos que se encontraban en el lugar y se quedaron con las ganas de ver el recital de la popular banda de cumbia villera.