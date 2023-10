El conmovedor llanto de Horacio Pagani en televisión ante el saludo menos esperado

“Yo dije en Bendita, cuando veía gente que lloraba en tus programas, ‘Mirá estos giles que van a llorar ahí’. No voy a llorar, pero soy muy sensible”, advirtió Pagani, de 79 años.

“Todos te tienen como el cabrón, el que está siempre enojado, por eso te voy a desenmascarar, porque sos el amigo de los amigos, el que siempre está”, le dijo Marcelo Palacios.

“Sos el que labura, el que le gusta que a su familia le vaya bien, el que te ocupás de todos y de todos los detalles. Y me sensibilizo porque siempre estamos discutiendo, pero cuando me acuerdo de vos, de las cosas de la vida, como decís vos ‘En cuestiones del amor, nadie sabe como vos’”, cerró el periodista.

Ahí, Horacio Pagani no pudo evitar la emoción: “Lo quiero mucho a Marcelito y él es el tipo que mejor me sabe marcar, el que me dice las cosas más terribles, y sin embargo es el que nunca me enoja. Conocemos el juego, y con él inventamos una forma”, dijo.

“Él me agrede brutalmente para hacerme reaccionar, y yo lo agredo a él. Y le digo ‘Mirá que no se puede decir más gordo’, porque yo antes le decía ‘¡Gooooordo!’. Yo destaco de la gente una virtud principal: la generosidad, y él lo es”, agregó el periodista.

Y remarcó: “Yo me doy cuenta cuando un tipo que es poderoso no amarrete, que no es mezquino, y eso es una manera de distinguir a la gente. Mi mujer, Cecilia, me reconoce a los tres o cuatro que son amigos, diciendo ‘Estos nunca te pidieron nada’, porque están los que te piden y te piden laburos, conexión, cualquier cosa. Estos no te piden, te ofrecen lo que quieras”.

horacio pagani 1.jpg

El profundo dolor de Horacio Pagani: "Te voy a extrañar"

El periodista deportivo Horacio Pagani está pasando por un doloroso momento. En las últimas horas, Horacio, de 78 años, le dedicó un sentido posteo en Instagram a su querida hermana Irma, quien lamentablemente falleció.

"Viviste una buena y larga vida, Irma, Pichonga, querida hermana. Y fuiste ejemplo de dignidad y honradez con toda tu sabiduría", indicó el periodista con una foto de los dos en su posteo.

Y agregó: "Tendrás la gloria de Dios que te ganaste con esa humildad y simpatía que contagiaba amor verdadero para todos los que hoy te lloramos".

"Te voy a extrañar hermanita", cerró con mucho dolor su mensaje.