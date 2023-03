El conmovedor mensaje de Belu Lucius tras la segunda operación de su hijo: "Sé que voy a..."

Belu Lucius hitorias operación de su hijo.jpg

Así como también explicó a modo de concientización, luego de saber que todo había salido perfectamente bien: "Es su segunda operación de estrabismo. Si notás que tus hijos tienen algún tipo de desviación o notan algo extraño en su visión no duden en consultar al oftalmólogo. Cuanto antes lo hagan mejor".

Asimismo detalló que la cirugía es ambulatoria, al tiempo que llevó tranquilidad a sus seguidores al contar que "Benja se despertó a las dos horas y toleró bien el jugo que le dieron. Nos vamos a casa a seguir recuperándonos". Claro que el corolario de este día agitado, fue el más tierno de los videos con el paso a paso desde que llegaron a la clínica, el ingreso al quirófano, el post operatorio y Benja ya despierto y listo para volver a casar.

Embed

El drástico cambio físico de Belu Lucius: se sometió a un retoque estético y mostró los resultados

Belu Lucius comparte en sus redes buena parte de su vida privada, y sus seguidores son testigos de cada cambio o avance que realiza en su ámbito privado. Y el retoque estético que se realizó en octubre pasado no fue la excepción, y a través de su cuenta de Instagram la influencer mostró la intervención quirúrgica a la que se sometió.

“Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”, reveló.

belu lucius papada.jpg

“Uso esto desde el sábado todo el día. Desde hoy, solo doce horas. Todavía tengo inflamación, me tengo que hacer drenajes linfáticos, me tienen que sacar el punto y la venda y me tienen que hacer la curación”, comentó sobre el postoperatorio.

“Probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie. Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien”, aseguró en sus stories, y definió que lo que se hizo fue una "liposucción de papada".

En los últimos días, Belu Lucius apareció en sus redes con vendas en su rostro y generó especulaciones, razón por la cual en las últimas horas decidió salir a aclarar lo que había pasado.