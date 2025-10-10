A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN INTRUSOS

El conmovedor testimonio de Arturo Puig: cómo es su vida a un año de la muerte de Selva Aleman

A poco más del primer aniversario del fallecimiento de su compañera de toda la vida, el querido actor Arturo Puig visitó el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares donde confesó cómo son sus días desde que no está Selva Aleman y cuánto la extraña.

10 oct 2025, 16:05
El conmovedor testimonio de Arturo Puig: cómo es su vida a un año de la muerte de Selva Alemán
El conmovedor testimonio de Arturo Puig: cómo es su vida a un año de la muerte de Selva Alemán

El conmovedor testimonio de Arturo Puig: cómo es su vida a un año de la muerte de Selva Alemán

El pasado 3 de septiembre se cumplió el primer aniversario de la repentina muerte de la actriz Selva Aleman, quien a los 80 años se descompensó y un infarto terminó con su vida, dejando a su pareja de toda la vida, Arturo Puig, completamente devastado.

Fue así que tras un período de silencio e introspección para caer en la cuenta de la partida de su mujer, de a poco el querido actor fue rearmando su vida, tanto en el plano familiar como profesional.

Leé también

La desgarradora confesión de Arturo Puig sobre Selva Alemán que conmovió a todos: "Siento que..."

La desgarradora confesión de Arturo Puig sobre Selva Alemán que emocionó a todos: Siento que...

En tanto, este viernes Arturo visitó el piso de Intrusos (América TV) donde mantuvo una conmovedora charla con todos los integrantes del programa. Allí no sólo reconoció lo duros que fueron estos meses, en los que todavía piensa que Selva está por llegar a la casa en cualquier momento hasta la dura decisión de desarmar la casa en la vivió con la actriz durante varias décadas para mudarse a un departamento.

Embed

Y tras confesar que gran parte de la ropa de la actriz la vendió, detalló que fue su hija Jimena quien se encargó de vender una parte y otro tanto se regaló, Puig confesó cómo son sus días desde que quedó viudo en los que ahora se da cuenta todo lo que hacía Selva.

"Ahora me estoy ocupando de toda una serie de cosas que yo antes no tenía la menor idea, por ejemplo las compras o pagar las cuentas", confió nostálgico sobre una serie de cosas sencillas pero que jamás había reparado el tiempo y la disciplina que requieren para que una casa no se desbarajuste.

Sobre su vuelta al teatro, Arturo Puig contó que inmediatamente tuvo ofertas, pero anímicamente no estaba en condiciones de volver al ruedo. "Agradezco infinitamente a todos los que me han llamado porque tuve muchísimos llamados para hacer teatro. Pero la verdad que no estaba preparado", explicó con su simpatía habitual.

Arturo Puig - captura Intrusos 1

Cómo son los días de Arturo Puig tras la muerte de Selva Aleman, su compañera de toda la vida

Asimismo, Arturo Puig recordó a Alberto Martín quien murió recientemente y era uno de los actores que formaba parte del grupo de amigos que salían a comer y lo contuvieron mucho durante los primeros meses. "Teníamos una comida que, bueno, también lamentablemente se fue Alberto Martín, que nos juntamos Alberto Martín, Germán Kraus, Grimau, Pablo Alarcón y yo", repasó mientras remarcó que "el que organizaba todo era Alberto en una cantina, comíamos bárbaro, nos reímos muchísimo, la verdad que la pasamos bárbaro".

Claro que el recuerdo de su mujer tan fresco que a veces cree que la encontrará en la intimidad del hogar. "Salgo a comprar algo o a pasear al perro y cuando estoy volviendo tengo la sensación de que Selva va a estar esperándome", contó conmovido.

Embed

Al tiempo que dentro de su proceso de aprender a vivir solo a esta altura de su vida, Arturo Puig reveló con brillo en los ojos de qué manera la actriz está presente en todo momento. "Me voy a dormir y me pasa una cosa genial. Yo dormía de un lado de la cama y ella del otro. Y no puedo ir a donde dormía. No puedo. Sigo durmiendo en mi lugar", confesó con una sonrisa nostálgica.

"Selva era el centro de la familia. Era la que unía a la familia. Organizaba juntadas, salidas, paseos, vacaciones... todo, todo, todo. Yo ahora que no está Digo, qué bárbaro cuántas cosas hacía ella y que yo tendría que haber hecho y que no hice", recordó completamente emocionado.

Arturo Puig y Selva Aleman - captura Intrusos

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Arturo Puig Selva Aleman

Lo más visto