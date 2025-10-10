El conmovedor testimonio de Arturo Puig: cómo es su vida a un año de la muerte de Selva Aleman

"Ahora me estoy ocupando de toda una serie de cosas que yo antes no tenía la menor idea, por ejemplo las compras o pagar las cuentas", confió nostálgico sobre una serie de cosas sencillas pero que jamás había reparado el tiempo y la disciplina que requieren para que una casa no se desbarajuste.

Sobre su vuelta al teatro, Arturo Puig contó que inmediatamente tuvo ofertas, pero anímicamente no estaba en condiciones de volver al ruedo. "Agradezco infinitamente a todos los que me han llamado porque tuve muchísimos llamados para hacer teatro. Pero la verdad que no estaba preparado", explicó con su simpatía habitual.

Cómo son los días de Arturo Puig tras la muerte de Selva Aleman, su compañera de toda la vida

Asimismo, Arturo Puig recordó a Alberto Martín quien murió recientemente y era uno de los actores que formaba parte del grupo de amigos que salían a comer y lo contuvieron mucho durante los primeros meses. "Teníamos una comida que, bueno, también lamentablemente se fue Alberto Martín, que nos juntamos Alberto Martín, Germán Kraus, Grimau, Pablo Alarcón y yo", repasó mientras remarcó que "el que organizaba todo era Alberto en una cantina, comíamos bárbaro, nos reímos muchísimo, la verdad que la pasamos bárbaro".

Claro que el recuerdo de su mujer tan fresco que a veces cree que la encontrará en la intimidad del hogar. "Salgo a comprar algo o a pasear al perro y cuando estoy volviendo tengo la sensación de que Selva va a estar esperándome", contó conmovido.

Al tiempo que dentro de su proceso de aprender a vivir solo a esta altura de su vida, Arturo Puig reveló con brillo en los ojos de qué manera la actriz está presente en todo momento. "Me voy a dormir y me pasa una cosa genial. Yo dormía de un lado de la cama y ella del otro. Y no puedo ir a donde dormía. No puedo. Sigo durmiendo en mi lugar", confesó con una sonrisa nostálgica.

"Selva era el centro de la familia. Era la que unía a la familia. Organizaba juntadas, salidas, paseos, vacaciones... todo, todo, todo. Yo ahora que no está Digo, qué bárbaro cuántas cosas hacía ella y que yo tendría que haber hecho y que no hice", recordó completamente emocionado.