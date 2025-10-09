La información clave que Romina Uhrig ocultó a Daniela Celis tras el drámatico accidente de Thiago Medina

"Sabe todo, se acuerda de todo antes del accidente; después, no se acuerda de nada. Cuando se despertó, le preguntó a Dani si fue al cumpleaños del hermano, porque sabía que tenía eso", explicó acerca del impacto que tuvo el golpe en él.

"Sabía todo. No le conté a Dani; me contaron y me dijeron que fue muy duro y que estaba grave. Eso no le conté a Dani cuando la llamé. Yo estaba en la Costa, no le quise contar porque nunca perdí la fe, empecé a pedirle mucho a Dios. Siempre creí y confié que él iba a salir adelante".

Qué dijo Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina habló de Daniela Celis tras ser dado de alta tras el terrible accidente que lo tuvo luchando por su vida desde el 12 de septiembre.

"Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", expresó Thiago, refiriéndose a sus gemelas, Laia y Aimé, durante un diálogo con la prensa.

El joven sorprendió al ser consultado sobre su expareja y madre de Laia y Aimé. "¿Es cierto que le pediste matrimonio?", le preguntaron. De inmediato, aclaró: "Eso yo no lo dije".

Por su parte, Daniela estuvo presente todos los días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, acompañando y esperando la mejoría del padre de sus hijas.

En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "Tenemos que charlar cuando él salga y veremos si nos volvemos a enamorar, o no. Lo que sí sabemos es que seguiremos siendo padres toda la vida", sostuvo.