No quiso decirle

La información clave que Romina Uhrig ocultó a Daniela Celis tras el drámatico accidente de Thiago Medina

Romina Uhrig confesó que, ni bien se enteró de la noticia del accidente de Thiago Medina, evitó contarle un dato a Daniela Celis.

9 oct 2025, 18:38
Romina Uhrig habló del especial momento que vivió Thiago Medina este 9 de octubre, cuando finalmente fue dado de alta tras el terrible accidente que lo mantuvo en un estado de salud crítico durante semanas y pudo reencontrarse con sus seres queridos.

La exdiputada estuvo al pie del cañón, acompañando no solo al exparticipante de Gran Hermano 2022, sino también a toda su familia, brindando contención, apoyo emocional y rezando en cada etapa del proceso. Según relató en A la Tarde (América TV), fue la primera en enterarse de lo sucedido, percibió de inmediato la complejidad del cuadro que Thiago estaba atravesando y, por precaución, decidió no alarmar a Daniela Celis.

"Increíble. Es un milagro de Dios. Los milagros existen. Estamos todos muy felices. Las nenas estaban como shockeadas al verlo, se le subían encima; él, feliz. Fue muy emocionante verlo en su casa, con Dani y su familia", remarcó acerca de cómo se produjo el encuentro con Laia y Aimé, sus hijas.

Además, habló de la fortaleza de Medina: "Es una más de todas las que pasó. Le decía: ‘Sabía que era fuerte, pero no tan fuerte". Y enfatizó: "Es un milagro de Dios’".

"Sabe todo, se acuerda de todo antes del accidente; después, no se acuerda de nada. Cuando se despertó, le preguntó a Dani si fue al cumpleaños del hermano, porque sabía que tenía eso", explicó acerca del impacto que tuvo el golpe en él.

"Sabía todo. No le conté a Dani; me contaron y me dijeron que fue muy duro y que estaba grave. Eso no le conté a Dani cuando la llamé. Yo estaba en la Costa, no le quise contar porque nunca perdí la fe, empecé a pedirle mucho a Dios. Siempre creí y confié que él iba a salir adelante".

Qué dijo Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina habló de Daniela Celis tras ser dado de alta tras el terrible accidente que lo tuvo luchando por su vida desde el 12 de septiembre.

"Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", expresó Thiago, refiriéndose a sus gemelas, Laia y Aimé, durante un diálogo con la prensa.

El joven sorprendió al ser consultado sobre su expareja y madre de Laia y Aimé. "¿Es cierto que le pediste matrimonio?", le preguntaron. De inmediato, aclaró: "Eso yo no lo dije".

Por su parte, Daniela estuvo presente todos los días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, acompañando y esperando la mejoría del padre de sus hijas.

En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "Tenemos que charlar cuando él salga y veremos si nos volvemos a enamorar, o no. Lo que sí sabemos es que seguiremos siendo padres toda la vida", sostuvo.

