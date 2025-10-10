Rocío Robles le tiró un guiño a Adrián Suar y se animó a proyectar a futuro: "Él sabe que..."

Y sumó a su relato: “Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”.

Más relajada, también contó cómo llevan el día a día de la relación: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”.

Aunque no piensa en hijos, Rocío sí dejó abierta la puerta al casamiento: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”.

Qué dijo Adrián Suar de Rocío Robles

Instantes después de que Rocío Robles anunciara que estaba comenzando una romance con Adrián Suar, el productor habló en exclusiva con PrimiciasYa y dio detalles de la entonces incipiente relación.

"El día que esté de novio lo voy a decir", mencionó en primer lugar, sin adelantarse en ningún momento.

Además, en la nota que le realizamos a Suar, amplió: "No hay título, me encantaría tirarte un título, pero no hay título. Nos conocemos, la quiero mucho, es divina, gran persona, gran periodista deportiva, inteligente", aseguró el actor y director sobre los rumores de noviazgo.