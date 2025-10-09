El pedido desesperado de Thiago Medina tras recibir el alta: "Quiero..."

La morocha estuvo todos los días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega esperando por la mejoría del padre de sus hijas.

En una nota con Cortá por Lozano (Telefe), la ex Gran Hermano dejó abierta la puerta a una reconciliación. "Tenemos que charlar cuando él salga y veremos si nos volvemos a enamorar, o no. Lo que sí sabemos es que seguiremos siendo padres toda la vida", sostuvo.

Embed

Crédito: RS Fotos.

¿Cuál es la carrera que Thiago Medina quiere comenzar tras el accidente que casi le cuesta la vida?

Después de varias semanas de internación y un largo proceso de recuperación, Thiago Medina finalmente recibió el alta médica este miércoles, tras haber sufrido un grave accidente en moto que lo mantuvo en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El ex Gran Hermano abandonó el centro de salud acompañado por su familia y por Daniela Celis, con quien comparte a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. A su salida, se mostró emocionado, agradecido por el apoyo recibido y con una nueva mirada sobre la vida. Su recuperación fue descrita por los médicos como “un milagro”, y tanto sus allegados como sus seguidores celebraron la noticia con alegría y alivio, después de semanas de incertidumbre y preocupación.

En diálogo con la prensa, Thiago sorprendió al revelar un nuevo propósito personal que quiere cumplir en esta nueva etapa. “Cuando termine de recuperarme, quiero estudiar arquitectura. Ni bien me recupere, estaré en esa”, aseguró con determinación el joven, que a sus 22 años busca darle un rumbo distinto a su vida. Este deseo marca un antes y un después en su historia, ya que el ex participante del reality siempre fue reconocido por su espíritu trabajador y por su afán de superación, pero nunca había hablado públicamente de iniciar una carrera universitaria. El accidente, según sus propias palabras, le dejó una profunda enseñanza y una motivación renovada para aprovechar cada oportunidad.

La noticia de su decisión fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, que lo acompañaron con mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos destacaron la madurez del joven y el cambio de prioridades que evidenció tras atravesar una situación tan delicada. Thiago, que ingresó a Gran Hermano en 2022 con el sueño de darle un futuro mejor a su familia, parece ahora enfocado en construir uno propio, basado en la educación y el esfuerzo personal. Mientras continúa con las terapias de rehabilitación y los cuidados médicos que le permitirán retomar su vida cotidiana, el ex participante aseguró que no tiene apuro, pero que su meta está clara: recuperarse completamente para poder empezar su camino académico y cumplir este nuevo sueño que nació después del accidente que casi le cuesta la vida.