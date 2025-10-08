Salieron a la luz los desgarradores testimonios de las hijas de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Me arruina..."

“Las nenas no quieren instalarse allá en Estambul bajo ningún punto de vista”, detalló Etchegoyen, dejando claro que la resistencia sería total. Y luego sumó: “Es más, a mí me dicen que una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro”.

Además, dio a conocer palabras textuales que reflejan la postura de las hijas de Wanda. “Por ejemplo, Isabella dice textuales como: ‘¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?’ ”, reveló.

La declaración de Francesca tampoco deja dudas sobre cómo vive esta situación: “Por el lado de Francesca también hay cosas sumamente fuertes. ‘Si me separan de mi mamá, me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina, en mi colegio, con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos’”, contó.

Según lo que trascendió, ambas niñas fueron contundentes: no quieren vivir en Turquía. “Las nenas ya declararon que no quieren vivir en Turquía. Incluso lo hemos visto en algunos videos, en su momento, donde no querían irse con el padre. Y te doy un dato más: las nenas empiezan terapia sin la autorización del papá”, concluyó el periodista.

Cuál fue la reacción de Mauro Icardi tras el fallo a su favor

La semana pasada, Mauro Icardi celebró el fallo judicial que le dio la derecha en la causa penal que Wanda Nara y Maxi López, le habían iniciado.

Con una imagen de una carpeta que llevaba la inscripción “Causa Penal. Archivado”, el delantero del Galatasaray se manifestó a través de sus historias de Instagram.

Al pie de la publicación señaló de manera contundente: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

Pero eso no fue todo. Poco después, profundizó su descargo y arrojó un firme mensaje: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”, manifestó tras la decisión judicial, que no hizo lugar a la grave acusación presentada por la mayor de las Nara y su primer marido sobre su trato hacia uno de sus hijos varones.

La denuncia realizada por López y la animadora de Telefe, fue luego de un informe escolar que sugería que uno de sus hijos tenía sentimientos encontrados hacia él, asegurando quererlo pese a sus supuestos modos violentos.

Sin embargo, nada de esto pudo comprobarse. Incluso, durante su estadía en Buenos Aires para recuperarse de una lesión en la pierna, Mauro se mostró cercano a Valentino, Constantino y Benedicto, en un entorno de armonía.