La famosa que terminó con el cuerpo quemado tras una dura prueba en MasterChef Celebrity

¿Hay enojos entre las figuras de MasterChef Celebrity por la foto oficial de la competencia?

Falta muy poco para el debut de MasterChef Celebrity, que tendrá la conducción de Wanda Nara y un jurado de lujo conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Como parte de la promoción, la presentadora realizó una producción de fotos junto a todos los participantes y los especialistas en gastronomía.

"La foto promocional ha puesto los pelos de punta a más de uno y a más de una... andá a reconocer quién es quién, sacando al jurado y a la gente relacionada con la movida tropical, que como siempre trae al público", expresó Rodrigo Lussich.

"Wanda está abajo, en primer plano... está como protagonista, obviamente, porque es la conductora. Los tres del jurado, con un destaque y después, atrás de ellos, andá a saber quién es quién", sumó el periodista.

"¿Esta que está acá es La Joaqui? ¡Parece Marixa Balli!", advirtió Rodrigo. "Este es El Peque Schwartzman... tiene un destaque... discúlpenme pero, ¿tan central?", agregó.

"A Evangelina Anderson cuesta reconocerla. ¿Quién le hizo la carita? ¿No la habrá retocado con Inteligencia Artificial?", añadió el conductor. "Más allá del retoque, el tema es la ubicación que le dieron a cada uno", señaló Adrián Pallares.

"¿Este es Sergio Company?", preguntó Rodrigo Lussich, desconcertado con los rostros en la foto. "No, es el Turco Husaín", aclaró Pallares.

"Y otra cosa... ¿qué le pasó en el pelo a Miguel Ángel Rodríguez? ¡Es Dani Ambrosino! ¡Está que no se lo reconoce!", planteó el periodista. "¡Es el Photoshop!", sostuvo Karina Iavícoli.

"Acá... la chica Sofi Martínez, también pensé que era Evangelina Anderson. Y Ventura... ¡Ventura se cae de la foto!", agregó Rodrigo Lussich.

En el programa de América señalaron que la imagen provocó enojos y reclamos por parte de algunas de las figuras que participarán en el ciclo de Telefe. Todo indica que esta temporada llega cargada de polémicas.

¿Cuándo debuta MasterChef Celebrity?

Telefe ya organizó su grilla para el desembarco de MasterChef Celebrity y el cierre de La Voz Argentina. El domingo 12, la señal iniciará la noche a las 21.15 con Por el Mundo, con Marley y Damián Betular viajando por Malasia. A las 22.15 continuará La Voz: Comienza la gran final y luego, a las 23.15, llegará Pasapalabra para cerrar la jornada.

El lunes 13, a las 21.30, se verá La Voz: La gran final y, a las 22, será el debut de MasterChef Celebrity con Wanda Nara. El martes 14, el reality gastronómico volverá a emitirse, pero irá después del partido entre Argentina y Puerto Rico, que empieza a las 21.