El controversial mensaje de Furia para sus seguidores en Gran Hermano: "Aguanten las mujeres"

Cabe recordar que la tatuada, en más de una oportunidad, lanzó mensajes muy violentos sobre el comportamiento de las mujeres o sobre su cuerpo.

“Más que nada agradecer, me gustaría llegar un poco más, creo que va a haber sorpresas, cuento con todo el apoyo de ustedes. Tengo muchas ganas de quedarme, siento que estoy limitada en muchos aspectos lamentablemente mi personaje fue variando y adaptándose a la competencia, pero a esta altura se me está complicando con las palabras, voy a tratar de divertirme y evitar pasar esas barreras”, comenzó diciendo Furia en el confesionario.

Y agregó: “Estoy muy feliz, no me quiero ir, considero que las luces las tienen que apagar los que encendieron este show y a por eso voy. Que el público decida quien se tiene que ir, en la casa se estuvo hablando que se vaya Virginia, pero no va a ser un tema de género porque aguante las mujeres”.

Furia anticipó quién se irá de Gran Hermano a horas de la gala de eliminación

“Me voy yo”, le aseguró a Martín Ku. “Discúlpenme, pero yo me voy a laburar. Ya me hincharon las pelotas en esta casa así que abrime la puerta”, agregó mientras se probaba una camisa blanca en el living.

“Estoy preparada para que me des un lugar en el puesto de un supermercado muy famoso, el cual quiero pasar”, expresó y el Chino bromeó: “¿Experiencia? Compras del súper en Gran Hermano”.

“Sí, mal. ‘¿Tenés hechos los estudios? ¿Pasás el psicotécnico’”, se preguntó la tatuada e hizo un gesto de salir corriendo. “Voy a querer laburar en una empresa en dependencia y...¡pingo!”, sumó.

“No, vas a laburar de actriz”, opinó Martín. “¿Quéeee?, una patada en el ort... me van a meter a mí, bolu.... Yo te digo, este domingo o el que viene me voy a la mier..., ya están recalientes conmigo”, reflexionó Furia.

“¿Qué dice?”, le preguntó incrédulo el Chino. “Bueno, sí, qué dice. ¿Sabés lo que se llama censura? Ese chiquitito ahora me está filmando”, dijo Furia y señaló a la cámara que se refería.

Luego, Juliana nombró a Walter 'Alfa' Santiago, su participante favorito de la edición anterior del reality: “No soy Alfa. Si querés que sea Alfa, primero me va a mandar una carta documento a mí, por decir eso. Viste que a él le molesta que digan....".

“‘Esta piba se la pasa hablando de mí'. Esta me quiere robar, va a decir”, sostuvo imitando la voz del mediático. “No, le encanta, le encanta que hables de él”, opinó.

“Si yo me quedé ahí sentada y el chabón decía: ‘dale, dale, andá nena, andá'”, le contó Furia y continuó: “Igual nunca fui cholula, debo admitir que no podía creer verlo acá, nada más”.