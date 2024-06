La angustia de Virginia al reflexionar sobre sus días en Gran Hermano: "No sé si voy a llegar"

"Hola gente, estoy bien. No me aíslo por nada. No es que me estoy aislando. No tengo drama con mis compañeros, esta todo bien", aclaró en un primer lugar aunque con lágrimas en sus ojos.

Luego continuó con su descargo y explicó: "Hace cinco meses que estoy acá, o no se si voy a llegar a los cinco pero bueno, cerquita. Va llegando el final y te va agarrando cada vez más esa ansiedad de saber qué pasará afuera".

"Soy una mina grande que tiene sus compromisos, financieros si queres. Bancos, tarjetas, autos, seguro, expensas... Un montón de obligaciones y de cosas que, quieras o no, por cinco meses estuvieron delegadas", analizó.

Aunque enfatizó en que su mayor preocupación estaba en el domingo. "Seguramente esté todo bien. Y nada, ahora me agarra de nuevo eso. Falta poco para salir. No se si va a ser este domingo o los siguientes pero, en definitiva, falta poquito", concluyó.

El terrible grito del exterior que escuchó Emmanuel y que generó desconfianza con Virginia en Gran Hermano

En medio de otra gala picante de nominaciones, Emmanuel estaba fumando en el patio y escuchó un terrible grito del exterior que le pedía que se cuidara de Virginia y que ella sería la próxima en salir de Gran Hermano 2023.

Lejos de guardarse el dato, fue en busca de Furia para contarle lo ocurrido con mucha angustia: "¿Por qué yo? ¿Por qué no le gritan a nadie más? Fue un chabón, si no estoy flasheando parecía la voz de Nico (su marido)".

Furia no dejó pasar la oportunidad de sumar fichas: "Te dejó en banda. Seguramente te pida que la ayudes en la placa y yo te rompo la cara".

No conforme con eso, llevó el mensaje a los Bro: "Para mí lo dijeron porque viene contra mí. Yo estaba fumando allá y ustedes acá adentro".

Y Bautista, un poco más escéptico, le preguntó por qué sentía que le habían gritado eso: "Es que para mí viene por mí. Se da cuenta que no puede contra los Bro porque los Bro se la comen". Furia remató: "Te quiere chupar la sangre como hizo con Manzana".