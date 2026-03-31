El cuñado de Andrea del Boca dio una firme opinión sobre su participación en Gran Hermano: "Estamos distanciados..."

Claramente Andrea del Boca es una de las figuras centrales de la edición dorada de Gran Hermano que actualmente está en la pantalla de Telefe. Y poco a poco fue dejando en claro quién es y la trayectoria actoral que la acompaña.
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En medio de rumores de distanciamiento, el escritor y productor televisivo Enrique Torres rompió el silencio en Intrusos, aclaró cómo está la relación familiar con Andrea del Boca y opinó sin filtro sobre la participación de la actriz en reality.
Claramente Andrea del Boca es una de las figuras centrales de la edición dorada de Gran Hermano que actualmente está en la pantalla de Telefe. Y poco a poco fue dejando en claro quién es y la trayectoria actoral que la acompaña.
Fue así que tras su feroz pelea con Sol por la comida dentro de la casa, donde intentaron menospreciarla por ser una actriz de telenovela, fue su cuñado Enrique Torres -su cuñado e histórico autor de la gran mayoría de los culebrones que encabezó- salió a defender no sólo a la hermana de su mujer sino también al género en sí.
Con una altura sin igual, a través de un extenso posteo en las redes sociales, el periodista, autor, guionista y productor televisivo dio una clase sobre las soap opera, donde hasta hizo referencia al filósofo y escritor italiano Umberto Eco, dejando en claro la importancia del género.
En este contexto, es que Torres fue entrevistado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares este martes en Intrusos (América TV), a través de una videollamada donde el autor de Antonella, Zíngara, Celeste y Perla negra, entre otros títulos, donde habló a las claras sobre las versiones de distanciamiento y pelea familiar así como también sobre fue directo sobre la participación de Andrea en Gran Hermano Generación Dorada.
"Acá en Argentina se dice que ustedes están distanciados y que no querían tener ningún tipo de vínculo con Andrea", planteó de movida Pallares frente a lo cual Enrique Torres fue claro y directo. "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires", expresó de movida.
Al tiempo que agregó para dejar en claro que no hay tal pelea: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".
Y tras aclarar que junto a Anabella, le hermana de Andrea del Boca, convive hace casi 43 años, Torres aseguró que tanto ellas como su su hermano Adrián están unidos y pendientes de su madre, a pesar de las versiones que indicaban que la actriz le reclamaba a sus hermanos que todo el cuidado de su madre recaía sobre ella. "Son muy unidos", afirmó sereno y desmintiendo de plano cualquier conflicto familiar.
Pero eso no fue todo. Porque acto seguido, Lussich ahondó en la decisión de la actriz de ingresar a un reality show, siendo una figura consagrada: "¿Queremos saber qué impresión tenés de Andrea en un reality como Gran Hermano?".
Frente a esta consulta directa, Torres fue extremadamente sincero. "Me sorprendió. Y te digo por qué, porque soy un ignorante en el tema. Jamás había visto Gran Hermano. Sí, obviamente la pantalla se inundaba con la publicidad de Gran Hermano en la época que vivía en Argentina, pero nunca lo había visto", confesó ante la sorpresa de todos.
Y yendo un poco más allá, Rodrigo insistió en si alguna vez imaginó a su heroína número uno en un reality de esta naturaleza, de convivencia, exponiendo situaciones personales. "No. La verdad no tenía idea, pero los tiempos han cambiado, los formatos han cambiado, la telenovela ya no es lo que era porque no se produce, y hay que trabajar", deslizó señalando que la necesidad laboral de la actriz después de casi una década de cancelación.
"Andrea ha salido de una situación absolutamente injusta, falsa, y durante muchísimos años no trabajó. Años maravillosos, proyectos hermosos que se han dejado de hacer. Así que, bueno, está trabajando", concluyó firme Enrique Torres dando a entender que ésta es la vuelta de Andrea del Boca a los medios.