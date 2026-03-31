El cuñado de Andrea del Boca dio una firme opinión sobre su participación en Gran Hermano: "Estamos distanciados..."

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"Acá en Argentina se dice que ustedes están distanciados y que no querían tener ningún tipo de vínculo con Andrea", planteó de movida Pallares frente a lo cual Enrique Torres fue claro y directo. "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires", expresó de movida.

Al tiempo que agregó para dejar en claro que no hay tal pelea: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".

Y tras aclarar que junto a Anabella, le hermana de Andrea del Boca, convive hace casi 43 años, Torres aseguró que tanto ellas como su su hermano Adrián están unidos y pendientes de su madre, a pesar de las versiones que indicaban que la actriz le reclamaba a sus hermanos que todo el cuidado de su madre recaía sobre ella. "Son muy unidos", afirmó sereno y desmintiendo de plano cualquier conflicto familiar.

Con Andrea estamos distanciados porque vivimos en Los Ángeles - Enrique Torres - captura Intrusos

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Pero eso no fue todo. Porque acto seguido, Lussich ahondó en la decisión de la actriz de ingresar a un reality show, siendo una figura consagrada: "¿Queremos saber qué impresión tenés de Andrea en un reality como Gran Hermano?".

Frente a esta consulta directa, Torres fue extremadamente sincero. "Me sorprendió. Y te digo por qué, porque soy un ignorante en el tema. Jamás había visto Gran Hermano. Sí, obviamente la pantalla se inundaba con la publicidad de Gran Hermano en la época que vivía en Argentina, pero nunca lo había visto", confesó ante la sorpresa de todos.

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Y yendo un poco más allá, Rodrigo insistió en si alguna vez imaginó a su heroína número uno en un reality de esta naturaleza, de convivencia, exponiendo situaciones personales. "No. La verdad no tenía idea, pero los tiempos han cambiado, los formatos han cambiado, la telenovela ya no es lo que era porque no se produce, y hay que trabajar", deslizó señalando que la necesidad laboral de la actriz después de casi una década de cancelación.

"Andrea ha salido de una situación absolutamente injusta, falsa, y durante muchísimos años no trabajó. Años maravillosos, proyectos hermosos que se han dejado de hacer. Así que, bueno, está trabajando", concluyó firme Enrique Torres dando a entender que ésta es la vuelta de Andrea del Boca a los medios.