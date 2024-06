La dura amenaza de Furia a Ceferino Reato en la casa de Gran Hermano: "Cuando salga, agarrate"

Y agregó contundente: “¿Sabés qué? Más te vale que esté hablando bien de mí. Cuando salga, agarrate, amigo. Vos vas a tener miedo en el panel. No yo de vos”.

Luego de viralizarse el video con la amenaza de la tatuada, varios seguidores del programa opinaron sobre la actitud de la jugadora: “Le faltó decir que ama a Laura Ubfal y Eliana Guercio”; “Seguro la llamaron y le mostraron lo que él opina de ella”; “Ya había dicho una vez que sabía que algunos panelistas la señalaban por violenta”, y “¿Algo más le van a decir? Ya es una burla para los televidentes”.

Ante esto, la hermana de Furia, Coy Scaglione, explicó por qué su hermana pudo saber lo que Reato había opinado de ella en los debates. “Para los anti-Furias que dicen ‘le pasaron información’, le digo que los que practicamos a diario la meditación, contactamos con nuestro yo, lo que nos permite la apertura del tercer ojo. El ojo que todo lo ve. Gracias, gracias, gracias”, sostuvo Coy.

Gran Hermano: Furia atacó a Emma y descolocó a todos con su actitud

En los últimos días, Furia está cada vez más reaccionaria. La final de Gran Hermano se acerca y la jugadora se muestra más intolerante que nunca. Está convencida que ese parte de su personalidad la hizo llegar hasta acá y no está dispuesta a cambiar.

Aunque está claro que su objetivo es sacar a Virginia Demo y respectar el pacto con "los originals", este viernes, la entrenadora de crossfit atacó con todo a Emma Vich, con quien recompuso su relación después de haberse odiado.

¿El motivo de su enojo? Los chicos participaron de una actividad, que consistía en llevar una "CV" gigante de cada uno, con datos personales, profesionales y de personalidad de cada uno. Cuando fue el turno de Martín Ku, Emma pasó adelante y, mientras el Chino posaba en la parte del la foto, él completaba la planilla. Todo se arruinó cuando Juliana expresó su enojo porque todo lo que ponían sobre su compañero era positivo y con ella, en cambio, anotaron muchísimos de sus puntos negativos.

"A mí me hicieron m... y yo no puedo decir nada.... el forro este no lo pone. ¡Me cansaron! Pone toda la m... linda que quieren poner! ¿Sos el más bueno del mundo?", exclamó Furia. "Poné lo que quieras!", contestó Martín. "Vos (por Emma) te pone es escribir porque sos el que le chupa el ort... todo el día", añadió la jugadora.

Finalmente, la entrenadora de crossfit se dio el gusto, le sacó el marcador a Emma y puso todo lo negativo que ve en El Chino. "A mí me pueden hacer m.... y a vos (por Martín) no se te puede decir nada", argumentó.