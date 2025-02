El contundente análisis de Ángel de Brito sobre la decisión legal que beneficia a Mauro Icardi: "Quiere..."

En Bondi Live, De Brito sostuvo: "Es bastante polémico esto lo de la restitución de cancillería, que las chicas tengan que volver a Turquía. No sé qué va a pasar la verdad".

"Wanda va a tener que ir para allá si a las hijas las llevan", remarcó el conductor de LAM (América TV). Además, opinó: "Wanda no las va a entregar, las van a tener que sacar con la policía".

El periodista también afirmó que para este tipo de situaciones existe un protocolo determinado: "Está en el escrito que si la madre no cumple, la policía tiene que intervenir", aseguró.

Por último, Ángel apuntó contra Icardi y consideró: "El quiere llevarlas a vivir allá, no por las hijas, sino para arrastrar a la otra también. Están todos dementes".

La explosiva predicción sobre el futuro amoroso de Mauro Icardi con la China Suárez

Cuando por estas horas Wanda Nara atraviesa un revés judicial que favorece a su ex, Mauro Icardi, por no haber acatado la orden judicial con relación al tiempo que sus hijas debían pasar con el padre, ahora la famosa médium Aristida Genez Alcaraz vaticinó el futuro sentimental del futbolista con su actual pareja y enemiga de su ex, Eugenia China Suárez.

Entrevistada en Desayuno Americano (América TV), Aristida fue clara. Tras asegurar que Mauro no sigue enamorado de Wanda, mientras que "ella tiene mucha bronca, mucha ira porque todavía siente algo por él", sobre su actual vínculo con la actriz dijo que sí lo está.

"¡¿Ay Chinita qué tenés mi amor?!", exclamó e inmediatamente afirmó que Icardi "siente algo muy fuerte por ella", si bien deslizó que "la China no tanto", porque "ella tiene algo que se enamora pero como que después suelta rápido".

Fue allí cuando la vidente de los famosos predijo que podría haber casamiento entre Icardi y la ex Casi Ángeles. "Yo veo que Mauro le puede llegar a proponer matrimonio a la China, así que ahí veo que empieza el juego", reveló y agregó que además "hay posibilidad" de que la pareja hasta pueda tener hijos.

