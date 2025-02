Salieron a la luz audios de Kennys Palacios a Keita Baldé que podrían complicar a Wanda Nara

Así las cosas, en medio del conflicto, en Desayuno Americano (América) dieron a conocer llamativos audios del estilista de Wanda, Kennys Palacios, comunicándose con Keita.

“Escuchame, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás. A ver si se ponen de acuerdo, por las dudas, en qué decir o qué no, antes de que el otro loco suba. Vos me decís, yo no voy a pasar tu contacto sin autorización", expresaba Kennys.

Como si eso fuera poco, en otra nota de voz, agregó: “Bueno, pero lo que te digo es lo otro, porque me preguntó si te doy su número así hablan y se ponen de acuerdo sobre qué decir. Pero como vos me digas. Por eso te pregunto. El número, quédate tranquilo que te lo paso”.

Keita Baldé y su esposa destrozaron a Wanda Nara quien se defendió: "Jamás engañé a nadie"

Keita Baldé y su esposa Simona Guateri hablaron en la televisión italiana y fulminaron a Wanda Nara, luego de que el futbolista fue involucrado en un supuesto affaire con la mediática cuando estaba en pareja con Mauro Icardi.

“Este pequeño juego de Mauro y Wanda es algo que no pertenece a mi vida. Repito que soy consciente del error que cometí y no estoy culpando solo a Wanda, pero como manejaron la cosa, como lo expusieron, creo que no tienen corazón”, precisó Keita Baldé en el ciclo Verissimo.

Y agregó reflexivo: “Sabés que hay una mujer, hay hijos y nosotros como familia nos alejamos de ese tipo de cosas”.

Tras escuchar las declaraciones de él, Simona Guateri fulminó directamente a Wanda Nara y su escandaloso perfil en los medios: "Tuve una charla con la señora, si es que se puede llamar así, donde la busqué y le pedí explicaciones y ella me dijo que no debería haber pensado mal de ella", lanzó.

"Dañar la imagen de mi esposo, en cierto modo lo lograron, exponer a una persona de esta manera no es agradable. La señora habla por sí misma en Italia y en el mundo", expuso picante.

Ante estas declaraciones que se viralizaron, Wanda Nara compartió un extenso comunicado en su cuenta de X: "Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado si …. Y me da escalofríos hasta donde pueden llegar”, aseguró comparando a Keita Baldé con Mauro Icardi.

“Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme”, remarcó.

Y apuntó: “Respecto al último dolido lamentablemente bloquée y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla, bla, que no podía ser, que no creía en mi relación, que me hablen que desbloquee etc...”.

"Lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios solo me defiendo y defiendo mis hijos como una leona", dejó en claro la mediática.

"Como lo que siempre dije que era… Por eso fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león los amo los dejo que voy a ver cantar a mi novio (por L-Gante) que siendo más joven me enseña a que la felicidad está en las pequeñas cosas … Y en las reales como mi amor por él... Se que no necesitas explicaciones pero si hay algo que no soy es Zorra", enfatizó.

Por último, dijo: "Para mí los valores de familia son sagrados . Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy sobre todo por que no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia".