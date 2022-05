El contundente descargo de Morena Rial ante las versiones de crisis con su novio, El Maxi

frases Morena Rial.jpg Algunas de las frases que suele postear Morena Rial y hay generado rumores de crisis con su actual pareja.

"Está todo bien. No tengo ningún problema con nadie. Estoy embarazada y feliz" arrancó la futura mamá. Y aclaró sobre el tema en cuestión: "Está todo bien, no entiendo para qué hacen un problema si las veces que estuve separada o algo, lo dije. Así que lo diría sin problemas".

Al mismo tiempo, Morena Rial continuó aclarando "Si yo veo una frase o 20 frases que me gustan, las voy a compartir porque no solo las leo yo, sino para que las lea la gente que me siga. Porque capaz puedo ayudar a mucha gente que la está pasando mal y yo estoy bien". Y cerró contundente "Traten de no buscarle el pelo al huevo como siempre y fíjense otras cosas más importantes. Besos".

La sincera confesión de Morena Rial sobre su embarazo: "La realidad es que yo prefiero..."

Mientras atraviesa su segundo embarazo, en medio de algunas polémicas por sus constantes declaraciones como la de la liposucción, Morena Rial ahora confesó qué sexo prefiere para el bebé que viene en camino, fruto de su actual relación con el cordobés Maximiliano Bertorello.

Tal como acostumbra, hace unas horas More se dispuso a responder preguntas de sus más de un millón de seguidores desde Instagram. Allí, entre otras consultas, quisieron saber si le gustaría tener una nena así tiene la parejita, y la hija de Jorge Rial no dudó en ser completamente sincera a la hora de dar su respuesta.

morena rial historias quiere nene.jpg Mientras cursa su segundo embarazo, Morena Rial contó desde sus redes que le gustaría tener otro nene, si bien cree que será una nena.

"La realidad es que yo prefiero nene, pero todo el mundo dice que va a ser nena... Y yo también creo que va a ser nena, así que vamos a estar muy contentos", confió Morena Rial desde sus historias virtuales. Al tiempo que, si bien hace unos días su pareja, El Maxi, había hablado de Bautista o Catalina como posibles nombres, la influencer aseguró "No pensamos nombres ni nada todavía".

Claro que además de volver a contar que no la está pasando nada bien estos primeros meses de gestación por las constantes náuseas que padece, Morena fue clara -cuando le preguntaron si es por eso que cree que será una nena- y explicó "En realidad por las náuseas... yo tuve muchas náuseas también con Fran (Francesco, su primer hijo), así que eso no me daría un parámetro muy claro pero que sea lo que Dios quiera".