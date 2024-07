El contundente descargo de Roberto Castillo, tras el escándalo por su romance con Cinthia Fernández

“Estos días la historia fue mi familia, lógicamente los medios no tienen responsabilidad sobre las cuestiones íntimas que la gente decide ventilar”, expresó en un extenso descargo desde sus Instagram Stories, después de asegurar entender el trabajo de los medios de comunicación.

Descargo Roberto Castillo tras blanqueo noviazgo con Cinthia Fernández - IG.jpeg

Al tiempo que agregó contundente: “Por mi parte consideré que responder a las conjeturas y descalificaciones de algunos periodistas era dejar a mis tres hijas en medio de una situación de conflicto. Y responder a los chats que se fueron filtrando también”, para acto seguido anunciar: “Pero a pesar de eso, hoy siento la necesidad de expresarme y dejar registro para que mis hijas, algún día puedan escuchar a su padre en el momento más polémico, y no darle explicaciones con el paso de los años que tienden a ir distorsionando la perspectiva. Quizás me entiendan, quizás no".

Así las cosas, la actual pareja de Cinthia Fernández concluyó su descargo informando que por eso "es necesario hacerme cargo, contar mi realidad y en todo caso pedir perdón a mis tres bebés por dejarlas posicionadas en esta situación", motivo por el cual adelantó que hoy a las 20hs. va "a hablar con Ángel de Brito” en LAM (América TV).

Cinthia Fernández, Roberto Castillo y Daniela Vera.jpg

Tras semanas de intensos rumores, Cinthia Fernández confirmó su romance con Roberto Castillo: su palabra

Desde su separación de Martín Baclini hace ya varios años, Cinthia Fernández mantuvo su vida sentimental en el mayor resguardo posible y desde ese entonces no se la relacionó con ningún otro hombre públicamente.

Lo cierto es que desde el mes de marzo pasado comenzaron a circular fuertes rumores que indicaban que la mediática estaba nuevamente enamorada y no de cualquier hombre, sino de uno que conoce y muy bien: su abogado, el Dr. Roberto Castillo.

Se trata del letrado que la representa desde hace años en su batalla legal con su ex, Matías Defederico, por el tema de la cuota alimentaria para sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Sucede que por ese entonces Castillo estaba en pareja y nada ocurría entre ellos, pero evidentemente la atracción existía. En tanto, días atrás el popular letrado oficializó su separación a través de sus Instagram Stories, lo que habilitó que pudiese darse una chance amorosa con su clienta.

Así las cosas, este martes Cinthia Fernández visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming en Bondi donde finalmente confirmó el flamante romance con su abogado.

"¿Estás de novia con Roberto Castillo?", preguntó directo el periodista a lo que Cinthia admitió con un rotundo "Sí". Hace "más o menos un mes, un mes y una semana o dos más o menos...", detalló la mediática sobre el comienzo de la relación, explicando así que cierran perfectamente las fechas de la separación de él.

Y como para demostrar que el romance es algo reciente, si bien trabajan en conjunto desde hace años, Cinthia Fernández concluyó firme: "Yo no tengo problema que él -no tengo una captura mía- [muestre]. Él tiene la captura de cuando le entregó las llaves a su ex mujer [cuando] se fue de la casa", mientras De Brito acotó que Castillo -también su abogado- y su ex "ya había tenido varias crisis".