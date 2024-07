Tras los escandalosos chats, Cinthia Fernández salió al cruce de la ex de Roberto Castillo, su actual pareja

Así, desde su sillón de angelita, Fernández contó que Castillo le aseguró que estaba separado durante la cena en la que le declaró su amor. “Yo no tengo por qué pelear con ella. No me hago la buena ni nada, pero también tengo un límite”, comenzó diciendo Cinthia con una cautela poco habitual en ella frente a las críticas recibidas en las últimas horas por este tema.

Cinthia Fernnández hablando sobre Roberto Castillo - captura LAM.jpg

Al tiempo que argumentó: “Me parece como innecesario todo porque Rober tiene una hija de 12 años que ve todo. Mis hijas medio que viven en un tupper”, para explicar que trata “de respetar porque hay criaturas en el medio”.

Además, también se mostró empática con la ex de su actual pareja al confiar: “También me separé, también sufrí y entiendo que pueda tener bronca. También es un combo jodido para ella porque soy una mina que estoy muy expuesta”.

No obstante, la mediática dejó en claro qué es lo que le molesta de toda esta situación en la que estaría quedando como la villana de la película. “Yo no estoy con un tipo si está ocupado. Ustedes me conocen como amigo, y más allá de eso no necesito que nadie me cubra el traste, como dijeron en redes sociales. A mí me parece que si un tipo gusta de vos...y bueno, separate. Pero tampoco creo haber sido el motivo. Creo que ellos ya venían mal hace un montón de tiempo. Ella siempre estuvo celosa de mí”, remarcó.

Embed

Cómo comenzó el romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo

En tanto, sobre el comienzo de esta relación más allá de lo laboral con Roberto Castillo, Cinthia Fernández le reveló a Ángel de Brito y el resto de las angelitas que están "Hace un mes y una o dos semanas”.

Asimimo, sobre cómo comenzó el romance con su abogado, la ex de Matías Defederico y Martín Baclini confió que él la invitó a cenar, adelantándole que quería decirle algo personalmente.

cinthia fernandez roberto castillo.jpg

De esta manera, tras exponerle sus sentimientos y sus deseos de conocerse sentimentalmente, a pesar de su evidente atracción por él Cinthia se sorprendió por completo, explicándolo que "lo tenía en un lugar de respeto".

En tanto, después de que Castillo le asegurase “Yo me separé, pero no es por vos, es porque vengo mal”, Cinthia Fernández decidió entonces darse la oportunidad de conocerlo como hombre.

Por último, tras reconocer que está "enamorada", dejó en claro su accionar con el letrado en todo este tiempo que llevó adelante su causa judicial contra el padre de sus hijas: “Yo soy muy respetuosa, no me zarpo, cero gata, es más nunca estuve a solas en ninguna audiencia con él”.