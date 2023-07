El contundente gesto de Rodrigo de Paul en medio de los rumores de separación de Tini Stoessel

Tini y De Paul

“De Paul, en las últimas dos publicaciones de Tini, no le dio like. Entré al perfil de él y lo mismo, ella no le dio like en las últimas publicaciones a él… ¿Estarán en crisis?”, le escribió una seguidora, y ella le contestó.

“Es verdad, en los últimos dos post de Rodrigo no hay like de Tini”, respondió la periodista, que observó que, sin embargo, sí había un comentario de Fran Stoessel, el cuñado del futbolista. “En los últimos tres de ella, no hay like de él, pero de ahí a una crisis no lo sé”, indicó.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul reaccionó frente a las suposiciones de crisis con Tini

Luego, se le sumaron tweets de Paula Varela afirmando: “¡ÚLTIMO MOMENTO! Tini y De Paul separados!”. La panelista de Socios del espectáculo habló ampliamente del tema en su ciclo del Canal de la Ciudad este miércoles por la tarde y volvió a decir que estaban separados.

Sin embargo, la última palabra la tuvo Rodrigo de Paul, que luego de estas versiones, le puso un “like” a la foto del cambio de look de Tini, dando por sentado que la pareja continúa unida y en Madrid, donde el jugador se encuentra disputando sus partidos con el Atlético.