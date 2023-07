El contundente pedido de Zaira Nara a su papá en medio del delicado momento de salud de Wanda

Fue en ese momento, que previo a dar su respuesta, Andrés hizo una advertencia y reveló: "Yo voy a hablar como padre. Es más, por pedido de Zaira, que me dijo 'pa, por favor, mantenete en reserva', la voy a respetar y le voy a hacer caso".

De todas formas, el padre de la conductora de MasterChef aseguró que se trataba de un tema "hiper delicado" y concluyó: "Yo no sé lo que puede hablar el señor Jorge Lanata, es una cuestión de él. No sé de dónde sacó la información. Yo no tengo esa información. Es algo delicado, el límite es la salud".

El posteo que compartió Zaira tras confirmarse la internación de Wanda Nara

Este jueves en Intrusos (América TV) dieron una noticia preocupante: anoche, Wanda Nara se sometió a un control clínico, los médicos la revisaron y decidieron dejarla internada en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo.

Aún hay un enorme hermetismo en torno a la salud de la figura de Telefe. Lo que sabe es que le realizaron análisis clínico, con los que detectaron que tenía altos los glóbulos blancos. Hasta ahora no hay parte médico oficial.

Mientras se conocía la noticia de la internación de su hermana, Zaira Nara compartió en su cuenta de Instagram fotos de una producción, que colgó en su feed y en las historias.

En las imágenes se la ve a la modelo posando con flores rosas acompañado de un look muy canchero. En el entorno íntimo de la mediática prevalece el silencio. Andrés Nara fue el único que habló, pero dijo no conocer en detalle cuál es el cuadro que afecta a su hija.