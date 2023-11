El corte de rostro de Fátima Florez a Yuyito González tras la polémica entrevista a Javier Milei

Fue cuando Fátima abandonaba el estudio del Bailando 2023 de manera apresurada mientras el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito la seguía e iba haciéndole preguntas.

Ya en el taxi y a punto de salir, Florez explicó: “Ahora me voy porque estoy con los ensayos de lo que va a ser el super show del verano, me está esperando la gente y no quiero ser descortés de llegar tarde”.

Y cuando el periodista le consultó si estaba celosa de Yuyito González por la entrevista con Milei, la imitadora respondió con un tono irónico: “¡No! ¡Nada que ver, chicos! ¡Por favor!”.

A todo esto, Yuyito González se encontraba parada a pocos metros del taxi esperando el momento para saludar a Florez luego de la entrevista. Sin embargo, la humorista cerró la puerta del auto rápidamente y el taxi salió del lugar, dejando pagando a poca distancia a la ex vedette.

“¡Ella me dijo que la venga a saludar! ¡Esta chica, por favor! ¡Yo pensé que me había dicho que sí!”, expresó González entre risas. Y luego agregó irónica ante la consulta del cronista: “¡El corte de rostro de Fátima... No la vi, si te metiste vos adelante!”.

Fátima Florez sentó postura sobre su relación con Javier Milei en medio de los rumores de crisis

Una vez más, Fátima Florez desmintió los rumores que circulaban acerca de una supuesta separación de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Los dos dieron a conocer su relación después del éxito de Milei en las elecciones primarias de agosto y se mostraron públicamente en ciertas ocasiones.

Y en las últimas horas, Fátima negó rotundamente las versiones sobre su ruptura con el líder libertario. La humorista expresó su asombro ante la cantidad de fake news que se estaban difundiendo sobre su relación con Milei."No sé de dónde sacan tantas mentiras", señaló en diálogo con La Nación.

Cuando se le consultó sobre si habían tenido algún conflicto que provocara los rumores, Fátima Flórez respondió de manera contundente: "Para nada. Todo falso". Por último, aseguró que su relación con Javier Milei es hermosa y que las versiones de separación carecen de fundamento.