El crudo relato de Barby Franco sobre la violencia de su padre: "Me maquillaba los moretones"

A lo que Barby contestó: "Hoy lo puedo hablar, pero fueron muchos años de terapia. Me costó perdonarme a mí misma. Tenía 15, 16 años y sentía felicidad de que esté preso, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”.

La mujer de Fernando Burlando señaló que no fue fácil denunciar a su progenitor. “En ese momento ni se hablaba de violencia de género. Cada vez que iba con mi mamá a la comisaría 32 de Parque Patricios se nos reían en la cara. Y mi mamá iba con moretones, y yo también”, agregó.

Barby provocó consternación en el panel de Desayuno Americano al narrar que con 16 años tenía que cubrirse los moretones con maquillaje. “Yo a los 12 años empecé a tener consciencia de que no estaba bien lo que estaba haciendo. Yo me tenía que maquillar el moretón. Hasta armas había en mi casa. Pero lo veía re natural”, relató.

La modelo mencionó que la contención de sus amigas fue fundamental y, poco a poco, fue dándose cuenta del calvario en el que estaba: “Después me empecé a dar cuenta de que lo que él estaba haciendo estaba bien. Decía ‘¿Por qué me tiene que golpear si el papá de mi amiga Nadia a ella no le pega?’”.

“Ahí lo empecé a hablar con mi mamá, que era muy sumisa y muy esclava de él. Ella estaba entrando en depresión. Entonces, le dije ‘loca, vamos, levantate y hagamos la denuncia porque esto no está nada bien’”, siguió.

“Hicimos 1, 2, 3, 4 denuncias y se nos reían en la cara. 5, 6 denuncias, porque teníamos que hacer algo”, recordó.

En ese marco, desde el panel advirtieron: “Vos contaste en una nota que tu papá también era alcohólico y que te ha apuntado con un arma”.

“En mi niñez era natural, normal, ver un arma. Después, cuando tuve ataques de pánico, me di cuenta de que no estaba bien. Me costó mucho”, precisó la modelo.

Casi en el cierre de la nota, en el programa recordaron que ella reveló que un día se estaba maquillando y que su padre se enojó, al punto de amenazarla con una pistola.

“Sí, eso no me lo olvido más. Yo me estaba maquillando para ir a un desfile, porque estaba empezando a trabajar, y me dijo ‘vos no vas a salir así de acá’”, rememoró Barby.

“Él ya estaba borracho. Yo después entendí que el alcohol era una enfermedad. Y De la nada, me tiró todos los maquillajes, me apunta con el arma y me dijo ‘vos no vas a salir de acá’”, añadió.

“Yo tenía que salir a laburar sí o sí porque si no al día siguiente no comía. Le seguí el juego de que me quedaba. Después me escapé y me fui a trabajar”, completó la pareja de Fernando Burlando, dando cuenta del infierno que vivió con su madre a raíz de la violencia que ejerció su padre con ellas.

Barby Franco compartió una inédita foto retro con Fernando Burlando y causó revuelo

Barby Franco compartió una imagen retro inédita del comienzo de su relación con el abogado Fernando Burlando que enterneció las redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la modelo rememoró los inicios de su relación con el famoso letrado con una imagen de hace varios años.

"Que jóvenes", expresó la modelo en sus historias junto a varios emojis de risas en la foto donde está junto a Burlando y un perro.

Como suele ocurrir con estos recuerdos de los famosos, la inédita imagen de la pareja en sus comienzos causó ternura en sus seguidores.

El noviazgo de Barby y Burlando ya lleva 13 años y son padres de la pequeña Sarah. Hace poco, Barby opinó de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán, pareja a quien conoce mucho.

"Yo soy re amiga de la pareja. No vi nada raro. Puede ser que haya una crisis, pero no veo que sea algo que no se pueda resolver”, dijo recientemente Barby Franco días antes que estalle el escándalo de la crisis y separación.