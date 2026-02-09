Benjamín Vicuña festejó el cumple de su hija Magnolia y se tomó revancha de la China Suárez: qué hizo

Embed

“Mi casa se transformó en Hawkins”, describió el actor y conductor de The Balls mostrando cómo se había ambientado el lugar para agasajar a su hija. En otra postal reflejó a su hija contenta por el festejo familiar y agregó el emoji de un corazón.

Vicuña organizó una pijamada para que su hija celebre el cumpleaños con él el día domingo, después de lo que fue el sábado el festejo de día con la madre, para lo que engargó una gran torta también con motivos de Stranger Things.

Luego de los cruces de los últimos meses entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por los viajes de la actriz a Turquía y el escandaloso posteo contra él, la relación quedó tensa y optaron por celebrar el cumpleaños de su hija de manera separada y no unirse en un mismo evento como sucedió años anteriores.

Lo cierto es que a pedido de la niña, ambos festejos de cumpleaños de estuvieron marcadas por la misma temática de Stranger Things, lo que abrió el debate en redes sobre cuál de los dos estuvo mejor: si es de la China Suárez o el de Benjamín Vicuña. Lo concreto es que Magnolia vivió un fin de semana a puro festejo con sus papás en su cumpleaños.

El especial mensaje de Benjamín Vicuña a su hija Magnolia por el cumpleaños

Benjamín Vicuña recurrió a las redes sociales en las primeras horas del 7 de febrero para expresar sus sentimientos el día en que su hija Magnolia cumple ocho años.

A través de un posteo con varias fotos juntos, el actor chileno compartió una dedicatoria a corazón abierto a su pequeña hija, fruto de su relación con la China Suárez

"El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos", comenzó su mensaje.

Y reflejó movilizado: "Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez".

"Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno", finalizó Benjamín Vicuña a puro sentimiento sobre su hija Magnolia.