La sorpresiva reacción de Pampita y Benjamín Vicuña ante el anuncio de su hijo Bautista sobre su nuevo trabajo

Al tiempo que más abajo le pidió a sus 404 mil seguidores: “Vayan a seguirme a mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”, en referencia a la plataforma que utilizará para transmitir en vivo sus entrenamientos.

Vale aclarar para todos aquellos que se preguntan qué es "IRL", que se trata del contenido que generan los influencers cuando muestran su vida cotidiana y sus rutinas.

En tanto, ya el año pasado Bautista Vicuña había revelado que practicaba MMA y boxeo, probablemente algo de lo que mostrará a lo largo de sus transmisiones. “Son artes marciales mixtas, yo lo encuentro como muy lindo deporte, aprendés un montón”, confió en aquel momento sobre este deporte de lucha de contacto total basado en golpes y agarres, que incorpora técnicas de varios deportes de combate de todo el mundo.

“Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara hasta una patada, hasta en el piso, que te agarren y te quieran casi romper el brazo”, detalló por entonces Bautista en el ciclo Criemos libres, donde en la misma entrevista su padre confesó no gustarle demasiado tal deporte en el que ya comenzaba a prepararse.

"No me copa", fue la expresión de Benjamín que inmediatamente generó la reacción del joven quien no dudó en responderle: “Hasta ahora no me has visto pasarla mal”, tras lo cual el actor chileno le dejó en claro que esperaba abandone esa práctica.

“Ponete en mi lugar, es algo que me preocupa y no me gusta. Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de m... ese”, disparó por entonces. El tiempo pasó, Bautista siguió entrenando y a pesar de la desconfianza de su padre, éste no dudó en apoyarlo al verlo tan entusiasmado y comprometido con este controvertido deporte de moda.

Qué dijo Pampita tras darse cuenta que la China Suárez dejó de seguirla en las redes sociales

Hace poco más de una semana, Eugenia “la China” Suárez dejó de seguir en Instagram a Pampita, un gesto que generó sorpresa y despertó especulaciones sobre el estado actual de la relación entre ambas.

En diálogo con Intrusos (América TV), la modelo se refirió al tema y manifestó su desconcierto ante esta acción digital de la actriz: “No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo”, aseguró Pampita, dejando en claro que su intención siempre ha sido mantener una relación cordial.

La conductora destacó además la importancia de la armonía familiar y la necesidad de evitar conflictos: “Hay un lazo acá que siempre va a estar que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”.

Sobre su reacción al hecho, Pampita explicó: “Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará”. Ante la posibilidad de que el desencuentro estuviera relacionado con su contrato como imagen de una reconocida marca de perfumes, la modelo lo descartó rotundamente: “No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”.

La conductora reafirmó su disposición a mantener un vínculo positivo: “No tengo ni idea pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”. En ese contexto, también se refirió a la celebración del cumpleaños número 11 de su hijo Benicio, un evento al que asistieron sus ex parejas, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, acompañados de Anita Espansandín y Priscila Crivocapich, respectivamente. Además, estuvo presente Martín Pepa, actual novio de Pampita.

“Él (Benicio) es muy feliz de que estemos todos. Todo re normal, siempre me manejo así y ustedes lo saben, priorizamos a los chicos. Todos juntos con sus parejas, todos juntos. Para mí es lo más natural del mundo. Me parece espectacular para los chicos que vean que todos vivimos en armonía y en paz”, concluyó la modelo, subrayando la importancia de mantener un entorno familiar armónico y respetuoso para el bienestar de los niños.