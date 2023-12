El curioso "like" de Wanda Nara que sembró versiones de infidelidad a Mauro Icardi

En este contexto, en las últimas horas un curioso "like" de Wanda Nara a una publicación de frases en Instagram alimentó dudas y comentarios de todo tipo, precisamente sobre la posibilidad de que la morocha reconociese de alguna manera cierta clase de affaire con el cantante urbano, y consiguiente infidelidad a Icardi.

No fue otra que Pochi de Gossipeame quien detectó el inusual "me gusta" de Wanda a una cuenta de Instagram que publica frases preelaboradas, remarcando el like de la argentina a la frase justamente que dice: "Yo fui cornuda, puse los cuernos y fui el cuerno. Mi misión está completa”.

Ante este hallazgo, Pochi se limitó a comentar sobre la imagen de su storie "Wanda likeando frases ¡somos muchas!”, al tiempo que hasta ahora no se conoció reacción alguna por parte del jugador del Galatasaray ante semejante "confesión pública" de su esposa.

Wanda Nara like a frase de cuernos IG.jpg

El emotivo mensaje que le dedicó Mauro Icardi a Wanda Nara por su cumpleaños: "La luz de mi vida"

El 9 de diciembre pasado Wanda Nara cumplió 37 años y su pareja Mauro Icardi le dedicó un conmovedor mensaje a través de las redes sociales. "Te amo más de lo que las palabras pueden expresar", expresó el futbolista.

El delantero del club Galatasaray publicó en su cuenta de Instagram un emotivo texto junto a una foto en blanco y negro de su familia. “Para la luz de mi vida, en tu cumpleaños quiero dedicarte estas palabras llenas de amor”, comenzó diciendo.

En el posteo -con la foto de la pareja, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella- agregó: “Eres mi compañera, mi apoyo y mi mayor alegría”. “Que este día esté lleno de momentos especiales, al igual que todos los días a tu lado. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz cumpleaños, mi amor”, afirmó también.

Wanda Nara_cumpleaños.jpg

Al final, Icardi destacó: “Décimo Cumpleaños festejando juntos, en los que a lo largo de estos 10 años, hemos construido una historia llena de recuerdos inolvidables. Llenos de risa, amor y complicidad".

“Gracias por esta hermosa familia. Gracias por todo esto y mucho más”, le agradeció Icardi a Nara por la familia que formaron junto a una postal familiar. “Te amo. Feliz cumpleaños”, cerró. Wanda festejó su cumpleaños en Turquía junto a su mamá Nora Colosimo y su familia.