La tajante decisión de María Susini por culpa de Gabriela Sari y su relación con Facundo Arana: "Algo pasa ahí"

María Susini y Facundo Arana se separaron luego de 19 años juntos causando una gran sorpresa en todo el ambiente artístico. Lo cierto es que en los últimos días el nombre de Gabriela Sari, ex de Rulo Schijman, es vinculado al actor.
Se conoció la sorpresiva decisión que tomó María Susini en medio de los rumores que vinculan a su ex Facundo Arana con la actriz Gabriela Sari.
En este contexto, Facundo Ventura contó en La mañana con Moria (El Trece) la drástica y sorpresiva decisión que tomó la modelo para evitar cruzarse con su ex y Sari en un mismo escenario y la vista de todos.
"Ayer fueron los Estrella de Mar y si bien estaba invitada María Susini y fue al evento, había sido convocada para ser la conductora", comenzó explicando el periodista en el programa que conduce Moria Casán.
Ventura contó que en la previa al evento Susini tenía grandes chances de ser la conductora y ella estaba muy entusiasmada con la idea, pero que eso cambió drásticamente en los últimos días y optó por bajarse de esa posibilidad.
“Me contacté con la organización de los Estrella de Mar y me contaron que habían charlado para que ella conduzca los premios. Y hasta incluso ella estaba de acuerdo en hacerlo gratis porque tenía ganas de hacerlo", detalló.
Sin embargo, esto no terminó sucediendo: "¿Qué pasó? Cuando ya tenía casi todo arreglado se bajó de la conducción y tiene que ver por el lado sentimental: Susini venía de separarse de Facundo Arana y estaba Gabriela Sari, no quería pasar por una situación incómoda arriba del escenario en caso de que alguno”, expuso el hijo de Luis Ventura.
La modelo fue igual al evento pero no en el rol de conductora, quienes terminaron siendo Teté Coustarot y Sebastián Pardo. A lo que María Fernanda Callejón reaccionó picante ante la actitud de Susini: "Entonces está confirmando que algo pasa ahí, es la tercera en discordia (por Sari)". "Algo pasa", sumó la conductora en esa misma línea.
Una publicación en las redes de Gabriela Sari volvió a disparar versiones de un acercamiento sentimental con Facundo Arana, en medio de la reciente separación del actor con María Susini tras 19 años en pareja.
El posteo que encendió las especulaciones fue una reflexión sobre el amor que la ex de Rulo Schijman compartió con sus seguidores de Instagram y que muchos interpretaron como algo más que una simple frase motivacional.
“Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras”, escribió la actriz citando a Frida Kahlo, en una profunda frase que rápidamente generó comentarios y teorías sobre un posible nuevo romance.
A ese gesto se sumó una publicación de Facundo Arana que no pasó inadvertida, ya que el actor compartió una imagen junto a la hija de Sari y la acompañó con palabras cargadas de afecto.
“Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. ¡La peque actuó en dos estadios llenos! ¡Ja! La Donna”, comentó en alusión a la participación de la niña en los shows de la cantante María Becerra.