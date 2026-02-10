En medio de los rumores de romance, Gabriela Sari lanzó una frase sobre Facundo Arana que generó ruido

La actriz también confirmó que mantienen un contacto cotidiano. "¿El trato de ustedes es diario?", le preguntó el periodista. "Sí, sí, diario. Sí, hablamos, mateamos, vamos a cenar", respondió con naturalidad.

Cuál fue la tajante decisión de María Susini por culpa de Gabriela Sari y su relación con Facundo Arana

María Susini y Facundo Arana decidieron poner fin a su relación después de 19 años juntos, una noticia que generó sorpresa en el mundo del espectáculo. En medio de esta separación, el nombre de Gabriela Sari, ex de Rulo Schijman, comenzó a sonar cerca del actor y despertó rumores.

En ese marco, Facundo Ventura reveló en La mañana con Moria (El Trece) la determinación inesperada que tomó la modelo para evitar coincidir con su ex y con Sari en un mismo escenario, bajo la mirada de todos.

"Ayer fueron los Estrella de Mar y si bien estaba invitada María Susini y fue al evento, había sido convocada para ser la conductora", relató el periodista en el ciclo que lidera Moria Casán.

Según Ventura, en la previa del evento Susini tenía grandes posibilidades de ocupar el rol de conductora y estaba muy ilusionada con esa propuesta. Sin embargo, en los últimos días cambió de opinión y decidió dar un paso al costado.

“Me contacté con la organización de los Estrella de Mar y me contaron que habían charlado para que ella conduzca los premios. Y hasta incluso ella estaba de acuerdo en hacerlo gratis porque tenía ganas de hacerlo", detalló el hijo de Luis Ventura.

Finalmente, esa conducción no se concretó. "¿Qué pasó? Cuando ya tenía casi todo arreglado se bajó de la conducción y tiene que ver por el lado sentimental: Susini venía de separarse de Facundo Arana y estaba Gabriela Sari, no quería pasar por una situación incómoda arriba del escenario en caso de que alguno”, explicó.

La modelo asistió de todas formas a la ceremonia, pero no como conductora. El rol quedó en manos de Teté Coustarot y Sebastián Pardo. Ante esto, María Fernanda Callejón lanzó un comentario picante: "Entonces está confirmando que algo pasa ahí, es la tercera en discordia (por Sari)". A lo que Moria sumó con complicidad: "Algo pasa".